Cina, ex presidente della Federcalcio condannato all’ergastolo per corruzione

Terremoto corruzione in Cina. L'ex presidente della Chinese Football Association (CFA), Chen Xuyuan, è stato condannato all'ergastolo per corruzione. Aveva intascato tangenti per un valore complessivo di 11,42 milioni di dollari

Sergio Pace Redattore 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 14:07)

La Cina è stata travolta dallo scandalo corruzione. Come riportano diversi media cinesi, l'ex presidente della Chinese Football Association (CFA), Chen Xuyuan, è stato condannato all'ergastolo da un Tribunale della provincia di Hubei per corruzione dopo aver intascato tangenti per un valore complessivo di oltre 81 milioni di yuan (circa 11,42 milioni di dollari).

Chen Xuyuan all'ergastolo per corruzione. Questa la notizia che rimbalza dalla Cina dopo che l'ex presidente della Federcalcio cinese (CFA, la Chinese Football Association) si è dichiarato colpevole di aver accettato tangenti per un valore totale di oltre 81 milioni di yuan (circa 11,42 milioni di dollari)..

Recentemente il presidente della Cina, Xi Jinping, ha voluto fare repulisti per quel che concerne la corruzione in diversi settori del Paese, tra cui banche, sport ed esercito. Secondo quanto riportato, negli ultimi tempi diversi allenatori e calciatori sono stati oggetto di indagini in tal senso.

Per quanto riguarda Chen Xuyuan, l'ex presidente della CFA, sfruttando i suoi incarichi presso la Federazione tra il 2010 e il 2023, si sarebbe adoperato per ottenere contratti nella progettazione e nell'organizzazione di eventi sportivi in cambio di denaro e oggetti di valore.

