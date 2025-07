In Cina, il calcio si intreccia con la superstizione. E questa volta il confine tra folklore e violazione disciplinare è stato superato, portando a una multa salata. Il Changchun Xidu FC , club della China League Two (la terza divisione nazionale), è stato infatti sanzionato con 30.000 yuan , circa 4.100 dollari, per aver posizionato oggetti superstiziosi di stampo feudale nello spogliatoio degli avversari.

La Chinese Professional Football League , però, non ha affatto preso alla leggera l’accaduto. In una nota ufficiale, la lega ha parlato chiaramente di violazione degli articoli 115 e 116 del proprio Codice Disciplinare ed Etico, sottolineando che episodi simili vanno contro l’immagine e l’integrità del campionato. “La Cfl affronterà con fermezza e serietà ogni tipo di violazione dei regolamenti e delle discipline”, si legge nella comunicazione ufficiale. “Questo è stato fatto per purificare l’atmosfera dello stadio e per consentire a tutti i partecipanti di mantenere insieme l’ordine e l’ambiente di gioco duramente conquistato.”

Il gesto, che molti definirebbero come “macumba da spogliatoio”, ha inevitabilmente suscitato ilarità e curiosità. Ma in Cina, sede anche del primo torneo di calcio tra umanoidi, dove le autorità sportive sono particolarmente rigide su tutto ciò che possa richiamare pratiche superstiziose o religiose in ambito professionale, la questione è presa molto seriamente. Il Changchun Xidu FC, attualmente secondo in classifica in China League Two, dovrà ora fare attenzione a non affidarsi troppo alle “energie alternative”. Anche perché, almeno ufficialmente, il calcio si gioca ancora con i piedi, non con gli amuleti.