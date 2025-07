Anche i robot umanoidi giocano a calcio: primo torneo organizzato in Cina

Gol, cadute goffe e tanta tecnologia: lo sport può essere davvero un fattore fondamentale per il miglioramento dell'intelligenza artificiale

Alessandro Savoldi 1 luglio - 12:57

Curiose scene dalla Cina, dove è andata in scena il primo torneo di calcio della storia tra robot umanoidi. E anche loro non sono esenti dagli infortuni, seppur un po' diversi da quelli a cui siamo abituati.

Il torneo di calcio robot e le parole degli organizzatori — Il torneo, andato in scena in 28 giugno, si è svolto a Pechino, organizzato dalla Booster Robotics di Cheng Hao, una start-up locale. Quattro le squadre coinvolte, in quello che è solo un assaggio dei Whrg, i World Humanoid Robots Games, una sorta di olimpiade dell’intelligenza artificiale. La manifestazione si terrà a Pechino nel mese di agosto.

Questo torneo di calcio è stato il primo test in vista del più importante appuntamento estivo. Cheng Hao, l’organizzatore del torneo, ha sottolineato l’importanza dello sport per l’intelligenza artificiale: “Gli sport sono perfetti per migliorare i nostri robot: richiedono capacità di reagire all’imprevisto, rapidità e coordinazione”.

Un altro aspetto, più legato allo sport e meno alla tecnologia, sottolineato da Cheng è stato il seguente: “Inoltre, in questo torneo abbiamo introdotto un sistema ottimizzato di arbitraggio, riducendo le interruzioni e aumentando i ritmi e l’intensità delle partite”. Una novità che potrebbe far comodo anche al calcio umano, visti i sempre più accesi dibattiti sul tempo effettivo e su come evitare le perdite di tempo.

Non sono mancate comunque scene divertenti, quasi surreali. A un certo punto, per esempio, uno dei “giocatori” è caduto a terra infortunato. Sono intervenuti quindi due barellieri, proprio come succede nel calcio a cui siamo abituati. Dopo le regolazioni e gli interventi del caso, il robot è potuto tornare in campo regolarmente. In passato si è parlato della possibilità, entro il 2050, di organizzare una sfida alla pari tra i migliori robot e i migliori calciatori umani del mondo. Una prospettiva che, vedendo queste scene, appare tutt'altro che concreta, almeno per ora.