Per il Lens non c'è nemmeno il tempo di festeggiare. L'annata sarebbe meritevole di essere celebrata per un anno intero e il sindaco ha pure dedicato un intero giorno di festa per la conquista della Coppa di Francia. Infatti, il club dell'Alta Francia ha lottato per un discreto lasso di tempo per la vittoria del campionato francese, tenendo testa al Paris Saint-Germain. Alla fine, Pierre Sage ha deciso di concentrare gli sforzi della squadra sulla coppa nazionale, avendo già in mano la conquista del piazzamento diretto in Champions League e arrivando in solitaria al secondo posto. La finale contro un Nizza disastrato è stata una formalità, considerano il 3-1 finale e la sensazione di avere sempre il match in controllo. Tuttavia, a impedire la perenne sbornia per i tifosi giallorossi, è proprio la notizia della partenza del tecnico francese, artefice del successo stagionale.

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Pierre Sage lascia il Lens: quale futuro per lui?

ISTANBUL, TURCHIA - 23 GENNAIO: Pierre Sage, allenatore dell'Olympique Lyonnais, osserva la partita prima della settima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra Fenerbahce SK e Olympique Lyonnais, il 23 gennaio 2025 a Istanbul, in Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Il tecnico ex Lione ha deciso di lasciare il club dopo un solo anno alla guida del Lens. Pierre Sage veniva da un anno mezzo più che ottimo con l'OL, dopo aver centrato una qualificazione all'Europa League in un contesto disastroso e venendo esonerato abbastanza inspiegabilmente. Così, il club giallorosso ha deciso di puntare su di lui, proseguendo nel solco lasciato qualche anno fa da Franck Haise. Un mercato oculato e un gioco propositivo e moderno hanno così fatto le fortune del Lens.

🚨🔴🔵 Crystal Palace are advancing in talks to appoint Pierre Sage as new head coach, agreement close.



Sage has decided to leave RC Lens, as @FabriceHawkins has reported. It’s over. 👋🏼 pic.twitter.com/En2nXCGDYo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Nelle scorse settimane, il tecnico aveva rilasciato alcune dichiarazioni che facevano presupporre un'assoluta conferma. Tuttavia, come confermato da testate autorevoli quali l'Equipe, Fabrizio Romano e RMC Sport, Pierre Sage ha costretto anche il Lens nel valzer delle panchine che sta coinvolgendo le prime 7 della Ligue 1. Il suo futuro è ancora incerto, ma i rumors danno in fase avanzata un suo arrivo sulla panchina del Crystal Palace, orfano di Glasner dopo la vittoria della Conference League. Sullo sfondo rimangono club dell'Asia Occidentale. Per quanto riguarda il Lens invece, Foot Mercato segnala un forte interesse per Patrick Videira, tecnico che ha appena conseguito la promozione nel massimo campionato francese con il club di Le Mans.

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