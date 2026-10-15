Molte volte, nel calcio, succedono avvenimenti davvero incredibili. Uno di questi casi è quello di Justin Seven- Seven, giovane attaccante del West Bromwich U21, protagonista di una curiosa coincidenza durante la partita contro il Sutton United. La partita è terminata per 3-2 a favore dei padroni di casa dopo una partita rocambolesca.

L'incredibile caso di Seven- Seven

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Alla scoperta dell'attaccante

La curiosa rete è arrivata martedi sera, durante il match tra West Bromwich U21 e il Sutton United, valida per la fase a gironi della. Entrato in campo dalla panchina, Justin ha segnato il gol del 3-2 al minuto 77, riaprendo momentaneamente la partita. Il risultato finale ha premiato la squadra casalinga ma a far parlare del match è stata la coincidenza tra il cognome del giocatore tedesco e il minuto della rete. Anche i responsabili della comunicazione della squadra di casa non si sono lasciati sfuggire l'occasione di sottolineare questo incredibile e sorprendente episodio.Justin Seven- Seven è un giovane attaccante promettente del West Bromwich, squadra militante in Championship . Il classe 2009 è nato il 19 Aprile ed è di nazionalità tedesca grazie alle origini familiari nonostante lui sia nato in. Le sue principali caratteristiche includono una grande presenza fisica: è un attaccante moderno capace di fare reparto da solo e molto utile per far salire la squadra. Grazie alle sue doti, ha già collezionato diverse presenze con la

Inoltre ha un grande fiuto del gol: nonostante la sua tecnica palla al piede, il classe 2009 è anche un centravanti capace di sfruttare qualsiasi occasione per andare in rete, un vero rapace d'area. Conosciuto dai più esperti per la sua capacità di essere decisivo specialmente nei minuti finali della gara come il pareggio allo scadere della partita contro il Sunderland in Fa Youth Cup. Un altro elemento chiave è la sua duttilità: non è solo un numero 9, ma, all'occorrenza può essere utilizzato anche come ala sinistra o esterno destro proprio grazie alle sue qualità.