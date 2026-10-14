La serata di Championship al The Den è finita al centro di un nuovo caso di razzismo. Durante Millwall-Swansea City, l’arbitro ha sospeso il gioco dopo la segnalazione di presunti cori razzisti rivolti dal pubblico di casa a Eom Ji-sung, esterno degli ospiti. Lo Swansea ha poi vinto 0-1 con un gol di Ronald al 90', ma la partita rischia di portarsi dietro strascichi che vanno ben oltre il calcio.

Lo stop della partita e la surreale protesta del Milwall

Secondo le accuse,è stato preso di mira dai tifosi delmentre si scaldava a bordocampo con i compagni. L’arbitro Duckworth ha fermato la gara non appena informato dell'accaduto e ha parlato con entrambi gli allenatori. Dagli altoparlanti è poi arrivato l’annuncio che la polizia stava lavorando per identificare i responsabili con le telecamere di sorveglianza.secondo i dati, 15 secondo Alex Neil, il tecnico di casa.

L’allenatore del Millwall Alex Neil ha poi spiegato a talkSPORT la frustrazione per la durata dello stop: “La mia frustrazione deriva dal fatto che a quel punto non si sta prendendo alcun provvedimento. Sappiamo che c’è stata una denuncia. Il quarto ufficiale ha questi documenti e tutto il resto. Perché interrompere la partita per 15 minuti?”. Poi ha aggiunto: “Avevamo un buon momento di forma nella partita. Quell’episodio ha praticamente annullato tutto lo slancio”.

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Il post partita

Ilha diffuso una nota su X in cui parla di un presunto episodio individuale e ribadisce la linea della “tolleranza zero”, spiegando di star collaborando con le autorità. Per questo, ha precisato il club, non possono essere rilasciate ulteriori informazioni data l’indagine della polizia in corso.

LONDRA, INGHILTERRA - 15 SETTEMBRE: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita del secondo turno di Carabao Cup tra Millwall FC e Cheltenham Town a The Den a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Il tecnico dello Swansea Vítor Matos ha poi elogiato l'arbitro e l'organizzazione dello stadio del Millwall per la gestione. Eom non è sceso in campo, ma Matos ha chiarito che la scelta non è stata una conseguenza dei presunti cori: “Quindi, quando è successo, eravamo lì per difendere ciò che era giusto, e la cosa giusta da fare oggi era presentare la denuncia, seguire il protocollo e poi valutare la situazione”, ha detto.