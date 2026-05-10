Dove vedere Milwall-Hull City in diretta tv e streaming gratis

Il The Den sarà il teatro della semifinale di ritorno dei playoff tra Millwall e Hull City, in programma lunedì 11 maggio alle 21:00. Dopo lo 0-0 maturato nella gara d’andata, tutto è ancora apertissimo e saranno gli ultimi novanta minuti a decidere quale delle due squadre continuerà a inseguire il sogno promozione. L’equilibrio visto nella prima sfida lascia immaginare una gara molto intensa e combattuta, dove ogni episodio potrà fare la differenza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI MILWALL-HULL CITY SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Millwall si presenta alla sfida con una buona continuità di risultati costruita soprattutto grazie alla solidità difensiva. Nella gara d’andata la formazione londinese ha gestito il possesso e concesso poco agli avversari, senza però trovare il guizzo decisivo sotto porta. In casa i Lions hanno spesso mostrato grande intensità e proveranno a fare leva sull’atmosfera del The Den per conquistare la finale playoff. Negli ultimi precedenti tra le due squadre il bilancio è stato molto equilibrato, segno di una rivalità sempre aperta.

L’Hull City, invece, arriva dopo settimane altalenanti ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque grazie alla qualità offensiva dei suoi uomini più rappresentativi. La squadra ospite ha mantenuto la porta inviolata nella sfida d’andata e cercherà di ripetersi anche nel ritorno, puntando sulle ripartenze e sull’esperienza di giocatori come McBurnie e Gelhardt. Servirà però una prestazione più propositiva rispetto alla prima gara per riuscire a espugnare Londra.

Le probabili formazioni di Milwall-Hull City

Il Millwall dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nella gara d’andata, con Coburn riferimento offensivo supportato dalla fantasia di Neghli e Ballo. In mezzo al campo spazio alla coppia Mazou-Sacko e De Norre, incaricata di dare equilibrio e intensità. L’Hull risponde con un assetto speculare, affidandosi alla fisicità di McBurnie in attacco e alla qualità sugli esterni di Belloumi e Millar. A centrocampo Crooks e Slater avranno il compito di guidare la manovra e proteggere la difesa.

Millwall (4-2-3-1): Patterson; Leonard, Crama, Cooper, Sturge; Mazou-Sacko, De Norre; Azeez, Neghli, Ballo; Coburn.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Giles; Slater, Crooks; Belloumi, Gelhardt, Millar; McBurnie.

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