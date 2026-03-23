Di stranezze, episodi controversi e tanto altro il calcio africano negli ultimi anni ci ha abituato e non poco. L'ultima arriva più precisamente dall'Angola. Nel massimo campionato locale, nell'ultimo weekend andava in scena la sfida tra 1º de Agosto e Petro de Luanda. Una partita importante in termini di classifica, che però è paradossalmente finita prima che effettivamente iniziasse.
derbyderbyderby calcio estero Clamoroso in Angola: sbagliano stadio e perdono 3-0 a tavolino
L'EPISODIO
Clamoroso in Angola: sbagliano stadio e perdono 3-0 a tavolino
Una durissima protesta che ha portato alla sconfitta e il caso sembra essere molto più grosso del previsto
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