Clamoroso in Angola: sbagliano stadio e perdono 3-0 a tavolino

Di stranezze, episodi controversi e tanto altro il calcio africano negli ultimi anni ci ha abituato e non poco. L'ultima arriva più precisamente dall'Angola. Nel massimo campionato locale, nell'ultimo weekend andava in scena la sfida tra 1º de Agosto e Petro de Luanda. Una partita importante in termini di classifica, che però è paradossalmente finita prima che effettivamente iniziasse.