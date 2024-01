Portogallo e Angola in lutto, l’ex Marítimo Pedro Banga muore durante partita tra amici

Come riportato da diversi media portoghesi come Record, è tragicamente e prematuramente scomparso Pedro Banga. Il 20enne ex giocatore del Marítimo stava godendosi le vacanze nel suo paese giocando con gli amici all'IMNE Maristas di Luanda, capitale dell'Angola. Ad un certo punto il crollo a terra del giovane calciatore e il trasporto di corsa in ospedale.