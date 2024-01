Shearer critica Diogo Jota dopo Liverpool-Newcastle: “Fottutamente imbarazzante”

L'ex bomber del Newcastle si è infuriato per il lieve contatto tra il portiere dei Magpies, Dubravka, e l'attaccante portoghese del Liverpool che ha portato l'arbitro Taylor a concedere il rigore ai Reds per il 4-2 finale

Sergio Pace Redattore

Alan Shearer ha criticato apertamente Diogo Jota dopo la partita di ieri sera che ha visto il Liverpool di Klopp vincere 4-2 contro il Newcastle di Howe all'Anfield. L'ex bomber inglese si è infuriato per una situazione di gioco con protagonista l'attaccante portoghese dei Reds.

Diogo Jota a terra: rigore. Shearer non ci sta

Il Liverpool, trascinato per l'ultima volta da Momo Salah prima della partenza dell'egiziano per la Coppa d'Africa, ha dominato e vinto bene ad Anfield contro il Newcastle nel match valevole per la ventesima giornata di Premier.

I Reds hanno battuto i Magpies per 4-2 e adesso si godono la vetta con tre punti di vantaggio sull'Aston Villa secondo - a cinque lunghezze rincorrono Arsenal e Manchester City (Guardiola con una partita da recuperare).

Nonostante il predominio del Liverpool - santificato dai 34 tiri totali - il Newcastle di Howe era riuscito ad accorciare le distanza con Botman all'81'. Con il risultato ancora in bilico (3-2), nel finale ci ha pensato sempre e comunque Salah a chiudere definitivamente i giochi con il rigore del 4-2 trasformato all'86' (doppietta per l'egiziano, raggiunto Haaland con 14 reti in vetta alla classifica marcatori della Premier).

Proprio l'azione che ha portato il direttore di gara, Anthony Taylor, a concedere il secondo rigore di serata al Liverpool (il primo era stato sbagliato da Salah, che si è riscattato subito nella ripresa con due gol e un assist per il timbro di Gakpo) è finita nel mirino della critica da parte di Alan Shearer.

L'ex bomber di Blackburn e Newcastle (miglior marcatore all-time della Premier con 260 reti) ha criticato apertamente Diogo Jota, colpevole secondo Shearer di essersi buttato a terra per un contatto minimo di Dubravka avendo a disposizione la porta vuota davanti a sé. Queste le parole dell'ex attaccante inglese a Monday Night Football di Sky Sports: "Fottutamente imbarazzante".

Dello stesso pensiero Jamie Carragher: "Non riesco a capire. Non ha bisogno di andare giù. Vai avanti. C'è il minimo tocco ma non lo mette fuori combattimento. È caduto troppo facilmente. Forse un minimo contatto c'è stato, ma non tale da far cadere un giocatore con la porta completamente vuota davanti a sé".

