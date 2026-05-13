Ieri si è giocato il match Al Nassr-Al Hilal. Era una partita decisiva per le sorti del campionato saudita e la squadra di Cristiano Ronaldo si trova attualmente a +5 in classifica, avendo però giocato una partita in più. La sfida è terminata con il punteggio di 1-1, mantenendo invariati gli equilibri. Il vero caos, tuttavia, è scoppiato sugli spalti, solo dopo il fischio finale dell'arbitro.

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RIYADH, ARABIA SAUDITA - 12 MAGGIO: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr e Salem Al-Dawsari dell'Al Hilal discutono con l'arbitro dopo che un gol è stato annullato in seguito alla revisione del VAR durante la partita di Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Hilal presso l'Al Awwal Park, il 12 maggio 2026 a Riyadh, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il settore VIP si infiamma dopo l'autogol

Al minuto 98 un clamoroso autogol ha impedito all'Al Nassr di festeggiare in anticipo la vittoria del titolo. Sugli spalti, da quel momento, è successo davvero di tutto. Al fischio finale, alcuni sostenitori ospiti avrebbero raggiunto la zona VIP dello stadio. Lì erano presenti i tifosi di casa, sistemati all'interno degli sky box rialzati.

Nei video diventati virali sul web si vedono chiaramente le due fazioni scontrarsi con i tifosi che si sono lanciati addosso bastoni di plastica e oggetti di ogni tipo. La scintilla che ha fatto divampare la rissa è stata proprio la rete fortuita arrivata all'ultimo minuto. Quel gol ha scatenato gli sfottò dei sostenitori dell'Al Hilal, anche se i padroni di casa hanno reagito nel peggiore dei modi. La tensione era già molto alta durante la gara ma le scene viste al fischio finale hanno scatenato il panico, spingendo molti presenti a fuggire.

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Al Nassr e Al Hilal: il punto sulla corsa scudetto dopo il pareggio

Il destino del campionato saudita resta nelle mani di CR7 e compagni nonostante le combinazioni possibili siano molteplici. Il divario di cinque punti sembra ampio, ma gli avversari devono ancora recuperare una gara. Se la squadra allenata da Simone Inzaghi dovesse battere il Neom SC nel recupero del 16 maggio, si porterebbe a -2. In questo modo tutta la pressione si sposterebbe sull'ultima giornata con l'Al Nassr che scenderà in campo in contemporanea con i rivali il prossimo 21 maggio.

Se le due squadre dovessero terminare il campionato a pari punti prevarrebbe l'Al Hilal. Questo scenario premierebbe la formazione che attualmente si trova a -5 punti, forte però del successo per 3-1 nello scontro diretto del girone di andata.

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