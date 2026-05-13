Le prime due squadre della Saudi Pro League pareggiano 1-1, nel finale si è assistito a scontri tra i tifosi ospiti e la zona vip dei padroni di casa
Shock in Arabia, Al Nassr-Al Hilal finisce in rissa sugli spalti: bastonate tra sceicchi e tifosi
Ieri si è giocato il match Al Nassr-Al Hilal. Era una partita decisiva per le sorti del campionato saudita e la squadra di Cristiano Ronaldo si trova attualmente a +5 in classifica, avendo però giocato una partita in più. La sfida è terminata con il punteggio di 1-1, mantenendo invariati gli equilibri. Il vero caos, tuttavia, è scoppiato sugli spalti, solo dopo il fischio finale dell'arbitro.
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Il settore VIP si infiamma dopo l'autogol
Al minuto 98 un clamoroso autogol ha impedito all'Al Nassr di festeggiare in anticipo la vittoria del titolo. Sugli spalti, da quel momento, è successo davvero di tutto. Al fischio finale, alcuni sostenitori ospiti avrebbero raggiunto la zona VIP dello stadio. Lì erano presenti i tifosi di casa, sistemati all'interno degli sky box rialzati.
Nei video diventati virali sul web si vedono chiaramente le due fazioni scontrarsi con i tifosi che si sono lanciati addosso bastoni di plastica e oggetti di ogni tipo. La scintilla che ha fatto divampare la rissa è stata proprio la rete fortuita arrivata all'ultimo minuto. Quel gol ha scatenato gli sfottò dei sostenitori dell'Al Hilal, anche se i padroni di casa hanno reagito nel peggiore dei modi. La tensione era già molto alta durante la gara ma le scene viste al fischio finale hanno scatenato il panico, spingendo molti presenti a fuggire.
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@en_salem3
المفروض الجميع يمنع من دخول الملعب لمدة سنه هوشه بعض جماهير النصر. الهلال #النصر_السعودي #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂♬ الصوت الأصلي - الــيافــعي✌️
Al Nassr e Al Hilal: il punto sulla corsa scudetto dopo il pareggio
Il destino del campionato saudita resta nelle mani di CR7 e compagni nonostante le combinazioni possibili siano molteplici. Il divario di cinque punti sembra ampio, ma gli avversari devono ancora recuperare una gara. Se la squadra allenata da Simone Inzaghi dovesse battere il Neom SC nel recupero del 16 maggio, si porterebbe a -2. In questo modo tutta la pressione si sposterebbe sull'ultima giornata con l'Al Nassr che scenderà in campo in contemporanea con i rivali il prossimo 21 maggio.
Se le due squadre dovessero terminare il campionato a pari punti prevarrebbe l'Al Hilal. Questo scenario premierebbe la formazione che attualmente si trova a -5 punti, forte però del successo per 3-1 nello scontro diretto del girone di andata.
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