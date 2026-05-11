Tra gli incontri che si giocheranno nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quello che metterà di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 32 della Saudi Pro League. La sfida che avrà inizio alle ore 20:00 presso l'Al-Awwal Park di Riyadh non solo metterà in palio tre punti, ma anche e soprattutto la possibilità di avvicinarsi al titolo di Campione dell'Arabia Saudita. Tra le due squadre ci sono cinque punti di differenza e le possibilità che l'una o l'altra possano trionfare sono diverse.

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Al-Nassr contro Al-Hilal, il primo match point per CR7

L'Al-Nassr allenato dae guidato in campo da una leggenda del calcio comeha in mano le sorti del campionato. I gialloblù, infatti, si trova al primo posto della classifica conpunti, cinque in più degli avversari di domani sera. Bisogna considerare, però, che i padroni di casa hanno giocato in anticipo la partita della 33esima giornata di campionato finita con una vittoria perai danni del l'. L'Al-Nassr, quindi, domani sera avrebbe la possibilità di vincere il campionato battendo i grandi rivali.

Al Dammam, Arabia Saudita - 3 maggio 2026: Jorge Jesus, allenatore dell'Al Nassr, osserva durante la partita di Saudi Pro League tra Al Qadsiah ed Al Nassr al Prince Mohamed bin Fahd Stadium. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nel caso in cui il big match di domani sera dovesse finire in parità, invece, la squadra di CR7, João Felix e Marcelo Brozović deve sperare che l'Al-Hilal ottenga un pareggio o una sconfitta sabato pomeriggio contro il Neom per festeggiare la conquista del campionato con una giornata d'anticipo. In caso di vittoria biancoblù contro il Neom, si dovrà aspettare l'ultimo turno della Saudi Pro League per decretare chi sarà ad ottenere il titolo di Campione dell'Arabia Saudita.

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Come l'Al-Hilal potrebbe vincere il campionato saudita

L'Al-Hilal che ha come tecnico l'ex Lazio ed Interha vinto, pochi giorni fa, la King's Cup , ovvero la coppa nazionale, grazie alcontro l'. La squadra biancoblù è ancora in corso per vincere il campionato e, fino a questo momento, non ha ancora perso una gara di quest'edizione della massima divisione saudita. Gli Squali, domani sera, punteranno ad un'importante vittoria che li avvicinerebbe ancor di più all'Al-Nassr, per la precisione adalla vetta. Tra l'altro, nel caso in cui l'Al-Hilal dovesse battere il Neom sabato pomeriggio, andrebbe primo conrispetto ai gialloblù.

Riyadh, Arabia Saudita- 28 aprile 2026: Simone Inzaghi, allenatore dell'Al Hilal FC, urla durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal e Damac alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Se il derby di domani dovesse finire in parità, però, la squadra di Inzaghi si ritroverebbe costretta ad ottenere la vittoria contro il Neom sabato in modo tale da potersi giocare il titolo all'ultima giornata dove ad aspettarli ci sarà l'Al-Fayha ormai salvo. In conclusione, la partita di domani sera è fondamentale per le sorti della vittoria finale della Saudi Pro League visto che da un lato c'è il match point per il titolo mentre dall'altro la possibilità di tenere aperta la corsa fino alla fine.

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