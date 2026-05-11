Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 32 della Saudi Pro League, ovvero la massima divisione dell'Arabia Saudita. La partita avrà inizio alle ore 20:00 di domani e si disputerà a Riyadh, presso l'Al-Awwal Park. La stracittadina che andrà in scena domani sera non metterà in palio soltanto tre punti, ma potrebbe decidere anche le sorti del campionato. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

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I precedenti tra Al-Nassr ed Al-Hilal

L'Al-Nassr ha come allenatore il portoghesee dispone di giocatori come Cristiano Ronaldo . In questo momento, i padroni di casa di domani sera occupano la prima posizione conpunti, tuttavia hanno giocato in anticipo il match della 33esima giornata contro l'vinto. L'Al-Hilal, dal canto suo, è allenata daed in rosa ha calciatori come. I biancoblù sono secondi conpunti, quindi cinque in meno degli avversari, e nell'ultimo match disputati hanno vinto la, cioè la coppa nazionale, battendol'

Riyadh, Arabia Saudita - 12 gennaio 2026: Malcom dell'Al Hilal lotta per il possesso palla con Íñigo Martínez dell'Al Nassr durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal ed Al Nassr alla Kingdom Arena. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Domani sera andrà in scena la partita numero 101 tra le due big dell'Arabia Saudita. Il primo scontro tra questi due club risale alla stagione 1975/1976 in occasione della semifinale della King's Cup con l'Al-Nassr che ha staccato il pass per la finale battendo i cugini ai calci di rigore. Le statistiche vanno dalla parte dell'Al-Hilal, il quale ha battuto i suoi rivali 49 volte. Le partite terminate con un pareggio sono state 26 mentre l'Al-Nassr ha ottenuto la vittoria in 25 occasioni. Anche per quanto riguarda i gol i biancoblù sono avanti avendone segnati 176, mentre quelli dei Faris Nadj sono a quota 128.

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Le statistiche in campionato

La sfida di domani sera potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato visto che entrambe stanno lottando per il titolo. Questo derby di Riyadh, nella massima divisione saudita, ha avuto luogovolte. Anche qui, ovviamente, l'Al-Hilal vanta del maggior numero di vittorie avendone ottenute, ben dodici in più rispetto agli avversari, mentre i pareggi sono a quota. Nel campionato in corso, la gara d'andata tra i due club ha avuto luogo il. Dopo il vantaggio dell'Al-Nassr firmato CR7, la squadra di Inzaghi ha vintograzie ai gol di

Riyadh, Arabia Saudita - JANUARY 12: Ruben Neves dell'Al Hilal esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita di Saudi Pro League tra Al Hilal ed Al Nassr alla Kingdom Arena. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Anche quando i gialloblù sono padroni di casa, i biancoblù hanno dimostrato di non avere troppi problemi col fattore campo a sfavore. Gli Squali, infatti, su 34 partite della Saudi Pro League giocate in casa dei rivali ne hanno vinte la metà, vale a dire diciassette. I padroni di casa, dal canto loro, hanno battuto i rivale nove volte ed i pareggi sono a quota otto. Gli ultimi tre derby di campionato in casa dell'Al-Nassr sono terminati in parità. L'ultima vittoria gialloblù risale all'1-0 del febbraio 2021 con rete di Gonzalo Martínez. L'Al-Hilal non vince dallo 0-4 del marzo 2022 con gol di Matheus Pereira, Al-Dawsari (doppietta) ed Ighalo.

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