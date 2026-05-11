Le due big della Saudi Pro League scenderanno in campo in una sfida che metterà in palio non solo i tre punti, ma anche la gloria
Cristiano Ronaldo con la "bisht": il portoghese e l'Al-Nassr celebrano il primo posto in classifica
Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte l'Al-Nassr e l'Al-Hilal. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 32 della Saudi Pro League, ovvero la massima divisione dell'Arabia Saudita. La partita avrà inizio alle ore 20:00 di domani e si disputerà a Riyadh, presso l'Al-Awwal Park. La stracittadina che andrà in scena domani sera non metterà in palio soltanto tre punti, ma potrebbe decidere anche le sorti del campionato. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.
Guarda tutto il calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su Bet365
Caricamento post Instagram...
I precedenti tra Al-Nassr ed Al-HilalL'Al-Nassr ha come allenatore il portoghese Jorge Jesus e dispone di giocatori come Cristiano Ronaldo, João Felix e Marcelo Brozović. In questo momento, i padroni di casa di domani sera occupano la prima posizione con 82 punti, tuttavia hanno giocato in anticipo il match della 33esima giornata contro l'Al-Shabab vinto 2-4. L'Al-Hilal, dal canto suo, è allenata da Simone Inzaghi ed in rosa ha calciatori come Theo Hernández, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinković-Savić. I biancoblù sono secondi con 77 punti, quindi cinque in meno degli avversari, e nell'ultimo match disputati hanno vinto la King's Cup, cioè la coppa nazionale, battendo 2-1 l'Al-Kholood.
Domani sera andrà in scena la partita numero 101 tra le due big dell'Arabia Saudita. Il primo scontro tra questi due club risale alla stagione 1975/1976 in occasione della semifinale della King's Cup con l'Al-Nassr che ha staccato il pass per la finale battendo i cugini ai calci di rigore. Le statistiche vanno dalla parte dell'Al-Hilal, il quale ha battuto i suoi rivali 49 volte. Le partite terminate con un pareggio sono state 26 mentre l'Al-Nassr ha ottenuto la vittoria in 25 occasioni. Anche per quanto riguarda i gol i biancoblù sono avanti avendone segnati 176, mentre quelli dei Faris Nadj sono a quota 128.
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
Le statistiche in campionatoLa sfida di domani sera potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato visto che entrambe stanno lottando per il titolo. Questo derby di Riyadh, nella massima divisione saudita, ha avuto luogo 71 volte. Anche qui, ovviamente, l'Al-Hilal vanta del maggior numero di vittorie avendone ottenute trenta, ben dodici in più rispetto agli avversari, mentre i pareggi sono a quota 23. Nel campionato in corso, la gara d'andata tra i due club ha avuto luogo il 12 gennaio. Dopo il vantaggio dell'Al-Nassr firmato CR7, la squadra di Inzaghi ha vinto 3-1 grazie ai gol di Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Ruben Neves.
Anche quando i gialloblù sono padroni di casa, i biancoblù hanno dimostrato di non avere troppi problemi col fattore campo a sfavore. Gli Squali, infatti, su 34 partite della Saudi Pro League giocate in casa dei rivali ne hanno vinte la metà, vale a dire diciassette. I padroni di casa, dal canto loro, hanno battuto i rivale nove volte ed i pareggi sono a quota otto. Gli ultimi tre derby di campionato in casa dell'Al-Nassr sono terminati in parità. L'ultima vittoria gialloblù risale all'1-0 del febbraio 2021 con rete di Gonzalo Martínez. L'Al-Hilal non vince dallo 0-4 del marzo 2022 con gol di Matheus Pereira, Al-Dawsari (doppietta) ed Ighalo.
Scopri come vedere tantissimi eventi in streaming gratis su Bet 365, clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA