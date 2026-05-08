Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

CR7 ancora una volta protagonista, dentro e fuori dal campo. Cristiano Ronaldo continua a scrivere la storia del calcio mondiale, raggiungendo un traguardo importante in Saudi Pro League, ma finendo nuovamente al centro di un episodio molto acceso con i sostenitori avversari.

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✨🇸🇦 Cristiano Ronaldo’s 100th Saudi Pro League goal in 105 games wearing Al Nassr shirt.@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/kYr74O6APd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Ronaldo tocca quota 100 gol e risponde ai cori

Nel corso dell'ultima partita tra(2-4),ha raggiunto quota 100 gol nel campionato arabo, confermandosi ancora una volta decisivo con la maglia del club di. Un traguardo davvero importante che testimonia la continuità realizzativa del fuoriclasse portoghese anche lontano dall'Europa. Per l'ex Real Madrid si tratta anche di un passo importante verso il raggiungimento dei famosi mille gol in carriera, arrivando a segnare infatti la sua 971° rete.

BURAYDAH, ARABIA SAUDITA - 25 FEBBRAIO: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr osserva la partita prima dell'incontro di Saudi Pro League tra Al Najmah e Al Nassr allo stadio King Abdullah Sport City il 25 febbraio 2026 a Buraydah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Tuttavia, la serata di CR7 non è stata segnata soltanto dal record dei 100 gol in Arabia. Durante la partita contro l'Al-Shabab, dagli spalti sono partiti dei cori provocatori contro lo stesso Ronaldo con gente che ha iniziato a cantare a gran voce il nome di Lionel Messi ("Messi! Messi! Messi!"), nel tentativo di sbeffeggiare il campione portoghese durante il match che ha avvicinato l'Al-Nassr alla conquista del campionato saudita.

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La reazione di Ronaldo

, visibilmente infastidito dalla situazione, ha reagito ai cori permostrando tutto il suo disappunto e rispondendo anche con una certa dose d'ironia. Nello specifico, l'ex Real Madrid ha iniziato a ballare sulle note del canto dei sostenitori avversari per poi fare un pollice d'approvazione verso gli spalti in una sorta di risposta sarcastica, ma ovviamente stizzita.

Nonostante gli anni e la distanza tra i due continenti (Asia e America), l'episodio dimostra ancora come il confronto tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo continui ad esser vivo nelle menti degli appassionati di calcio, ma soprattutto nella testa di CR7.

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