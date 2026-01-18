Il calcio è uno sport profondamente contraddittorio e aleatorio: come esemplificazione di ciò, ecco cos'è successo in occasione dei quarti di finale della competizione continentale riservata ai soli under 23.

Pietro Rusconi Redattore 18 gennaio - 19:04

La Coppa d'Asia U23 sta per volgere al suo termine. Con la vittoria di Cina e Corea del Sud nella giornata di ieri, si sono delineate le semifinali del torneo continentale. Da un lato ci saranno Giappone contro Corea del Sud e dall'altra parte del tabellone si sfideranno Vietnam contro Cina. Di particolare interesse però è stato il quarto di finale disputato fra Giappone e Giordania. La partita è terminata in pareggio (1-1) sia nei tempi regolamentari sia in quelli supplementari. I rigori sono stati dunque lo spartiacque decisivo per conquistare un accesso tra le prime 4 del continente asiatico, permettendo così al Giappone di giungere in semifinale. Tuttavia, qualcosa di particolare è successo in corrispondenza del secondo rigore giapponese.

La parata disastrosa nei quarti della Coppa d'Asia U23 — Il secondo calcio di rigore giapponese era già decisivo. Dopo il primo segnato, la Giordania ha sbagliato il proprio, donando al Giappone l'occasione di portarsi precocemente sul 2-0. L'incaricato designato era Yutaka Michiwaki, punta classe 2006 del Sk Beveren. Il ragazzo ha calciato un buon rigore, forte e angolato ma il portiere giordano, Abdel Al Talalga ha intuito e respinto la palla alla perfezione. Eppure, quel pallone sarebbe entrato lo stesso, cambiando definitivamente la direzione della qualificazione alle fasi finali della Coppa d'Asia U23.

Dopo la parata, la palla si impenna a campanile. In quegli istanti l'estremo difensore giordano è solo concentrato ad esultare. Stringe i pugni e guarda l'avversario, non temendo nulla. Tuttavia, il pallone torna giù e finisce proprio alle spalle di Al Talalga. L'arbitro fischia verso il centrocampo: il rigore è buono. Il giovane Michiwaki ride e festeggia, mentre il portiere della Giordania rimane incredulo a fissare prima la rete e poi l'arbitro. Infatti da regolamento, il penalty è ritenuto concluso solo in situazioni specifiche: col fischio dell'arbitro per fermare il gioco e col pallone fermo o fuori dal campo.