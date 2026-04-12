Nella tensione di una sfida cruciale per la retrocessione e la promozione, c'è anche spazio per un momento comico avvenuto per la distrazione dell'arbitro

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 19:14)

Huesca-Deportivo rappresentava una delle partite più importanti della 35esima giornata di seconda divisione spagnola. I rossoblu sono in piena zona retrocessione e la necessità di fare punti si sente con maggiore insistenza. Lo storico Depor invece sta lottando con tutte le sue forze per poter tornare dove più gli spetta: in Liga, fra le grandi della Spagna. L'Huesca, retrocesso ormai dalla stagione '20-21, sta collezionando un striscia da brividi con 6 sconfitte, 3 pareggi nelle ultime 9 partite. Il Cadice diciottesimo (primo posto salvo) ora dista 6 lunghezze. Il Deportivo invece viaggia a corrente alternata ma rimane aggrappato ai primi posti. Racing e Almeria (prima e seconda) hanno rispettivamente 62 e 61 punti (seppur con un match in meno), mentre la squadra semifinalista di Champions ne ha 61. La partita, terminata col risultato di 1-1 ha deluso entrambe le compagini e i tifosi neutrali. A colpire l'attenzione della stampa ci ha pensato un evento piuttosto inusuale accaduto all'arbitro.

Huesca-Deportivo e i cartellini dimenticati —

La sfida è rimasta bloccata per gran parte del tempo giocato. Solo al 73', l'ala Luisimi Cruz ha sbloccato la partita per i biancoblu. Il tecnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, aveva infatti deciso di demineralizzare la sua fase offensiva togliendo dai titolari il talento Yeremay Hernandez, talento in doppia cifra e sondato varie volte dal Como in Italia. Tuttavia, quando il match sembrava volgere al termine, ci ha pensato Alvaro Carrillo, terzino destro subentrato al 65' a mettere in pari il match, riaccendendo in minima parte le speranza dei tifosi dell'Huesca.

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Anche Jorge Pulido, capitano dei padroni di casa, si è sacrificato per la causa e al 97' ha ricevuto un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo, impedendo un'azione pericolosa da gol. Tuttavia, non sempre durante Huesca-Deportivo è stato possibile utilizzare i cartellini. L'arbitro Jon Ander Gonzalez al 22' ha messo in tasca la mano per ammonire Javi Mier dell'Huesca ma sollevandola non ha trovato nulla. Sorridendo e capendo di averli dimenticati, l'arbitro ha poi cercato il quarto uomo che prontamente gli ha prestato i suoi.