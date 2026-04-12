Da squadra dell'elite del calcio spagnolo a club perennemente con l'acqua alla gola e col rischio di finire in seconda divisione: la società spagnolo è l'esemplificazione cristallina di quanto conti la gestione di un club calcistico

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile - 16:19

Il Valencia ci sta cascando nuovamente. La squadra del proprietario di Singapore Peter Lim sembra non riuscire più a tornare nella parte centrale della classifica. I tempi di Marcelino, del capitano Dani Parejo e del bomber Rodrigo sono lontanissimi e con essi anche l'ultima Coppa del Re vinta e l'ultimo piazzamento europeo conquistato. Dal 2019-20, con l'uscita di scena in Champions grazie ad una super Atalanta, i pipistrelli non sono andati oltre al nono posto.

Un disastro economico, col club sempre pronto a cedere i suoi talenti migliori e sportivo, che da anni fa infuriare i tifosi valenciani. Il celebre motto Lim go home viene ripetuto da troppo tempo e inizia ad essere sempre più rilegato ad una voce di fondo quotidiana. I Che, rischiano ogni anno la retrocessione e la stagione 2025-26 finora non sta deludendo queste bassissime aspettative. Il risultato di ieri contro l'Elche fa tremare davvero il Valencia per il finale di quest'annata.

Il crollo verticale del Valencia —

Il club giallorosso tuttavia non meritava la sconfitta nel match contro l'Elche. La creazione complessiva di 2.54 xG a discapito di quella di 0.59 degli avversari, dona almeno un po' di speranza per le ultime partite di Liga. Sulla sfida decisa dal subentrante Lucas Cepeda, pesano parecchio gli errori davanti alla porta dell'ex viola Lucas Beltran (addirittura con un errore da 0.89 xG), dell'ex romanista Umar Sadiq (0.32 xG) e del fin qui positivo Largie Ramazani.

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La rosa del Valencia non è terribile, anzi. Rispetto alle concorrenti dei bassifondi spagnoli, i pipistrelli possono contare su calciatori del calibro di Danjuma, Hugo Duro, Guido Rodriguez, Pepelu, Javi Guerra e la bandiera del club Gayà. Eppure qualcosa sembra non andare per il verso giusto e i Che si ritrovano a soli 4 punti dal Maiorca terzultimo (in attesa della sua partita odierna col Rayo Vallecano). L'annata attuale, nonostante alcuni risultati promettenti qua e là, registra numeri peggiori (35 punti contro 37) della già pessima stagione scorsa. I tifosi sono già in pensiero considerando il calendario: Maiorca, Girona, Atletico Madrid, Athletic Club, Rayo Vallecano e Barcellona.