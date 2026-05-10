Lo Slavia Praga aveva praticamente il campionato in mano. Mancavano pochi minuti alla fine del derby contro lo Sparta Praga, il punteggio era sul 3-2 e lo stadio si stava già preparando alla festa per una vittoria che avrebbe avuto un peso enorme nella corsa al titolo. Poi però la situazione è esplosa all’improvviso.

A circa tre minuti dalla fine, alcuni tifosi dello Slavia hanno invaso il campo anticipando di fatto il triplice fischio finale e trasformando il finale del derby in una scena di totale caos. Le immagini arrivate dalla Repubblica Ceca mostrano sostenitori correre sul terreno di gioco mentre giocatori, staff e steward cercano di capire come riportare la situazione sotto controllo. Il problema è che tutto questo accade con la partita ancora ufficialmente in corso, ed è proprio questo dettaglio a rendere la situazione potenzialmente devastante per il club.

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La squadra dello Slavia Praga posa per una foto prima della partita contro il Pafos valida per la fase campionato della UEFA Champions League allo stadio di Limassol, a Limassol, Cipro, il 28 gennaio 2026. (Foto di Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images)

Lo Slavia ora teme il peggio: possibile sconfitta a tavolino

La questione infatti non riguarda solo l’ordine pubblico o una semplice invasione di campo. In Repubblica Ceca si sta già parlando apertamente della possibilità di una sconfitta a tavolino, oltre a eventuali sanzioni disciplinari e perfino una penalizzazione in classifica.

Gli organi federali dovranno stabilire se l’invasione abbia compromesso il regolare svolgimento della gara e quanto il club possa essere ritenuto responsabile per quanto accaduto sugli spalti e dentro il terreno di gioco. Ed è qui che nasce il vero incubo per lo Slavia. Perché una partita praticamente vinta sul campo potrebbe trasformarsi improvvisamente in un caso disciplinare capace di riaprire completamente la corsa al titolo.

Secondo le prime ricostruzioni, gli steward avrebbero avuto grandi difficoltà nel contenere l’ingresso dei tifosi, mentre diversi giocatori hanno cercato immediatamente di allontanare le persone dal campo per permettere la ripresa del match.

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Da notte storica a rischio clamoroso: il derby cambia faccia in pochi secondi

La sensazione è che lo Slavia sia passato nel giro di pochi istanti dall’euforia totale alla paura concreta di aver compromesso tutto. Ed è proprio questo che rende l’episodio così assurdo: il club era a pochi minuti da una vittoria simbolicamente enorme contro i rivali storici dello Sparta, ma l’invasione ha cambiato completamente la percezione della serata. In Repubblica Ceca il caso sta già generando discussioni pesantissime, soprattutto perché il derby tra Slavia e Sparta non è una partita normale ma una delle rivalità più tese e sentite dell’intero calcio dell’Est Europa. In un contesto del genere, episodi di questo tipo assumono inevitabilmente un peso ancora maggiore.

Ora tutti aspettano le decisioni ufficiali della federazione, ma il solo fatto che si parli concretamente di sconfitta a tavolino e penalizzazione basta già a raccontare la gravità della situazione. E il paradosso più grande resta proprio questo: lo Slavia rischia di trasformare una notte che doveva entrare nella storia del club in uno degli episodi più autolesionisti degli ultimi anni.

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