"Il Comitato Esecutivo della Federcalcio della Repubblica Ceca ha accolto oggi all'unanimità la proposta del presidente della federazione, David Trunda, di esonerare Ivan Hašek. Il presidente della federazione ha preso questa decisione sulla base di una riunione del comitato direttivo sportivo al ritorno dalle Isole Fær Øer, dove domenica la nazionale ha perso per 2-1 in una partita di qualificazione al Mondiale".

Le dichiarazioni di Trunda, presidente della Federcalcio ceca: "Durante la riunione del gruppo di gestione sportiva di ieri, abbiamo valutato la partita con le Isole Fær Øer. Siamo giunti alla conclusione della presentazione di una proposta per l'immediato licenziamento di Ivan Hašek. Il nostro obiettivo rimane invariato ed è quello di accedere al campionato mondiale del prossimo anno. Vorrei ringraziare il signor Hašek per il loro lavoro con la squadra nazionale".

Le statistiche di Hašek

L'ormai ex commissario tecnico della Repubblica Ceca ha iniziato la sua avventura lo scorso anno. Sotto la sua gestione, la Nazionale ha partecipato all'Europeo in Germania dal quale è stata eliminata ai gironi dopo le sconfitte contro Portogallo e Turchia ed il pareggio contro la Georgia. In Nations League, invece, Hašek ha condotto i cechi al primo posto del proprio girone nella Lega B e, quindi, alla promozione in Lega A per la prossima edizione. Su 21 panchine con la Repubblica Ceca, il classe 1963 ha collezionato 11 vittorie, cinque pareggi ed altrettante sconfitte.