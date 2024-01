Clasico, Ancelotti recupera Carvajal: “Le finali dipendono dai dettagli”

Ancora Carlo Ancelotti: "Xavi ha detto che gli piace vincere? Sarei sorpreso se Xavi dicesse che non gli piace vincere. Sarà una partita equilibrata, come ogni Clásico".

Sulla sfida di ottobre vinta dalle merengues al Camp Nou: "Il Barcellona ha giocato meglio per gran parte del primo Clasico? Non abbiamo iniziato bene quella partita, ma abbiamo difeso bene. Il nostro stile di gioco e il modo in cui giochiamo potrebbero cambiare in base all'impostazione del Barcellona e ai giocatori titolari"