Clasìco, maglia speciale per il Barcellona contro il Real Madrid: in vendita fino a 3000 euro

Il Clasìco in Spagna è più che un derby, uno degli scontri più sentiti in tutta la penisola iberica. Il Barcellona affronterà il Real Madrid con una novità di marketing che rafforza la partnership con la piattaforma streaming Spotify.

Drake, Rosalìa e Rolling Stones sono stati tre tra le effigi più appetibili e proprio quest'ultimo era presente nell'ultima partitissima - valida per la Liga - vinta 2 a 1 contro la compagine della capitale spagnola.

Per la sfida contro i Galcaticos al Santiago Bernabeu è stata scelta l'artista colombiana Karol G. La nuova maglietta sarà, poi, messa in vendita in edizione limitata con prezzi che andranno dai 400 ai 3000 euro.