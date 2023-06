Clasico, quanto mi costi: Real Madrid e Barça, le magliette più “care” della Liga

Mercoledì scorso, il Real Madrid ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2023-24, in cui mostra l'oro come grande novità, nelle strisce Adidas sulle spalle, sul collo e alla fine delle maniche, mantenendo il suo caratteristico colore, bianco, e messaggi di sostegno alla squadra come "Hala, Madrid!". Si parte da 150 euro e si sale di 20 euro per le toppe e altri 20 per il nome del giocatore e la stampa del numero, arrivando a 195 euro.

L'Atlético Madrid non ha ancora sul suo sito web la maglia che la sua squadra indosserà dopo l'estate. Quello attuale, sempre della stagione precedente, costa 89 euro. Non tutte le squadre hanno già reso pubbliche le loro nuove maglie, quindi dobbiamo prendere come riferimento la scorsa stagione (2022-23) : Rayo Vallecano (65 euro), RCD Mallorca (80 euro e 15 in più di personalizzazione), Sevilla FC (80 euro con le patch incluse), Celta de Vigo (79,95 euro e un costo aggiuntivo per la serigrafia, tra 14 e 18 euro), Cádice (78 euro, più 9,95 se è solo un numero o solo un nome e tra 15,95-18,95 euro per la stampa del numero e del giocatore) e Almería (75 euro). I prezzi dell'abbigliamento per Real Sociedad (80 euro), Real Betis (79,95 euro), Girona FC (80 euro) e Getafe FC (70 euro), sono più accessibili.