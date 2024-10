Chi ha segnato più gol nell'anno solare 2024? Né Haaland, né Mbappé, nessuno come Gyokeres dello Sporting. C'è anche Vlahovic.

Né Haaland, né Mbappé. In cima alla classifica dei bomber nell'anno solare 2024 c'è Viktor Gyokeres dello Sporting. Prendendo in considerazione i maggiori campionati europei, le coppe nazionali e internazionali, ecco la classifica dei migliori marcatori d'Europa nel 2024. Non mancano le sorprese.