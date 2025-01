L'allenatore dei Rangers, Philippe Clement, si presenta ai microfoni di Sky Sport carico di orgoglio per la prova della sua squadra.

Luca Paesano Redattore 2 gennaio - 19:42

I tifosi dei Rangers non avrebbero potuto chiedere un inizio dell'anno migliore. L'Old Firm torna nuovamente a colorarsi di blu ad Ibrox Park, dove la squadra di Philippe Clement si è imposta con un nettissimo 3-0 sugli eterni rivali del Celtic. Crolla per la prima volta in questo campionato la squadra di Rodgers, che mai aveva subito una sconfitta nelle precedenti 18 partite. Al termine della partita, l'allenatore dei Rangers è intervenuto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'importantissimo successo.

Rangers-Celtic 3-0, le parole di Clement — Il tecnico dei Gers si è detto orgoglioso della prova dei suoi, che hanno ottenuto un risultato meritato e sudato dopo tutti gli sforzi fatti in questi mesi: "I ragazzi hanno ottenuto la ricompensa che meritavano, quella che non hanno ottenuto nelle ultime settimane, nella finale di Coppa di Lega e anche nelle ultime due partite. Prima della partita, le cose non erano dalla nostra parte, anche e soprattutto per gli infortuni e i molti cambiamenti che abbiamo dovuto fare. Ma tutti nella squadra stanno lavorando duramente per migliorare sempre di più, e questa di oggi ne è la prova. Dobbiamo continuare così per i prossimi due mesi.

Nico [Raskin] non era pronto per la fascia di capitano qualche mese fa. Ma ora è cambiato, è diverso, è maturato ed è più responsabile. Più capitani hai, migliore è la tua squadra. È una vittoria molto importante perché dà fiducia ai tifosi e a tutti coloro che seguono i Rangers. Questa nuova squadra si sta formando, c'è molto potenziale e lavoreremo sodo per migliorarla. Questo è il mio lavoro da fare, e anche la mia missione qui".