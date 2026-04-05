Club Bruges-Anderlecht, statistiche e precedenti tra le due big del Belgio

Le due big della massima divisione belga, insieme ad altre quattro squadre, si contenderanno il titolo di campione nazionale

Jacopo del Monaco 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 12:02)

Tra gli incontri che andranno in scena nei prossimi giorni trova spazio anche il big match che metterà di fronte il Club Bruges e l'Anderlecht. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della prima giornata dei Play-off per il titolo della Jupiler Pro League, vale a dire la massima divisione belga. Il big match avrà inizio alle ore 13:30 di lunedì 6 aprile, quindi a Pasquetta, e si disputerà presso lo Stadio Jan Breydel. Le due squadre, insieme ad altre quattro, dopo aver disputato la regular season si contenderanno il titolo di Campione del Belgio. In attesa che arrivi il giorno della partita, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Club Bruges-Anderlecht, i precedenti — Il Club Bruges allenato dal croato Ivan Leko ha concluso la regular season della massima competizione belga di quest'annata al secondo posto con 63 punti, tre in meno rispetto all'Union Saint-Gilloise che lo scorso anno ha vinto il campionato. Nell'ultima giornata della Jupiler Pro League, i nerazzurri hanno vinto 4-1 contro il Mechelen. L'Anderlecht, invece, ha come allenatore il francese Jérémy Taravel, ha chiuso la regular season al sesto posto avendo totalizzato 44 punti e, nell'ultima partita disputata, ha perso 2-3 contro il Cercle Brugge.

La partita che si disputerà a Pasquetta sarà la numero 185 tra le due big del calcio belga, tuttavia i dati non sono completi e quindi ci si può basare soltanto da quelli che vanno dal 1960 al oggi. Le statistiche tendono, in maniera molto leggera, dalla parte del Brugge, il quale ha ottenuto 66 vittorie, una in più rispetto ai biancomalva. I match terminati in parità, invece, sono stati 53. Per quanto riguarda i gol, invece, l'Anderlecht è in vantaggio avendone segnati 266, mentre gli avversari sono a quota 245. Tra l'altro, la scorsa stagione i due club hanno giocato nella finale di coppa nazionale ed il Bruges ha trionfato grazie alla doppietta di Vermant.

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Quando le due squadre si affrontano in campionato — Tenendo in considerazione le partite in campionato, quindi tra regular season e Play-off, le due potenze belga hanno giocato contro 162 volte. Nella massima competizione nazionale, l'Anderlecht ha conquistato la vittoria in 57 occasioni, cinque in più rispetto agli avversari di lunedì mentre le gare terminate in parità sono state 53. Durante la prima fase del campionato in corso, l'Anderlecht ha vinto 1-0 la gara d'andata grazie all'autogol realizzato da Brandon Mechele al sesto minuto di gioco. Al ritorno, invece, i due club hanno pareggiato 2-2: doppietta di Nicolò Tresoldi per i nerazzurri, reti di De Cat e Degreef per i biancomalva.

Quando disputa le gare di campionato contro l'Anderlecht tra le mura amiche, il Brugge sa come sfruttare il fattore campo. Su 81 gare, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 39 vittorie, ventisei pareggi e soltanto sedici sconfitte. L'ultimo successo dei Paars-wit in casa del Club Bruges risale alla gara di ritorno della regular season di due stagioni fa, quindi 2023/2024. In quell'occasione, dopo il gol nerazzurro firmato Ferran Jutglà, i biancomalva hanno vinto 1-2 grazie alle reti di Luis Vázquez e Nilson Angulo.