Per il diciottesimo turno del campionato cileno, Cobresal e Cobreloa si affrontano nella 91esima edizione del Clásico del Cobre. Nei precedenti tanti i cartellini rossi sventolati e i rigori fischiati...

Sergio Pace Redattore 4 agosto 2024 (modifica il 4 agosto 2024 | 15:33)

Stasera alle 21 ore italiane andrà in scena la 91esima edizione del Clásico del Cobre. Cobresale Cobreloa, ovvero l'accesa rivalità cilena tra "mineros" e "zorros", si sfideranno per il diciottesimo turno della Primera Division cilena. Il Cobreloa è in netto vantaggio nei precedenti, con 41 partite vinte contro i 22 successi del Cobresal (27 i pareggi).

Un sfida quella tra i "mineros" e "los Zorros del Desierto" che, a veder la classifica, appare più equilibrata del previsto, visto che tra le due squadre c'è una differenza di appena due punti. Il Cobresal deve comunque cercare di uscire dalla zona retrocessione e farà di tutto per aggiudicarsi il derby e fare un bel balzo in avanti. In caso di vittoria delle volpi, infatti, sarà effettuato il classico dei sorpassi agli eterni rivali.

Cobresal-Cobreloa, nel Clásico del Cobre spiccano cartellini rossi e rigori... — Una rivalità accesa tipica di un derby. Il Clásico del Cobre ha regalato quasi sempre sfide accese in campo e fuori. La sfida tra le due squadre è meglio nota come "il derby del rame". Le due città, Calama (dove ha sede il Cobresal), ed El Salvador (qui è sorto il Cobreloa) si trovano nel nord del Cile ma distano 600 chilometri l'uno dall'altra.

L'area è il deserto di Atacama. Qui l'interesse economico è tutto rivolto all'estrazione del rame e allo sviluppo dell'industria mineraria, che rappresenta un terzo del PIL del Cile. Dagli anni '70 del secolo scorso Cobreloa e Cobresal hanno dato vita al Clásico Minero.

Andando a rivedere i precedenti tra le sue squadre, rimbalza all'occhio un dato: negli ultimi incontri ci sono stati parecchi cartellini rossi e rigori. Nello specifico, in cinque delle ultime sfide tra le due squadre del deserto di Atacama è stato fischiato almeno un rigore.

Allargando il raggio d'azione, negli ultimi otto incontro sono stati dati sette rigori. Per quanto riguarda i cartellini, ci sono state nove espulsioni nelle ultime nove partite. Insomma, molto lavoro da fare per l'arbitro e tanta intensità e cattiveria agonistica in campo. Questa sera al Estadio del Cobre di El Salvador (capienza di 12.000 posti, il doppio del numero di abitanti della città) il Cobresal riceverà la visita del Cobreloa per un Clásico del Cobre tutto da vivere...