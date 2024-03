Cile, un malore durante il derby del rame: diventa poi decisivo il rigore al 96′

Il Cobreloa arrivava da una sconfitta e da un pareggio ma ha festeggiato a Calama la sua prima vittoria nel Campionato Nazionale, proprio nel derby del rame.

Antonino Domsambataro 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 14:23)

Nella massima serie cilena è andato in scena il un derby tra due club nati negli anni '70 come cooperative di minatori della compagnia statale di estrazione del rame CODELCO. Il Cobreloa ha sede nella città mineraria di El Salvador, costruita esclusivamente per l'estrazione del rame. Cobresal proviene dalla città di Calama, che è diventata un importante centro industriale grazie alle sue miniere di rame.

Le due città si trovano nel nord del Paese, ma distano 600 chilometri l'una dall'altra

In questo derby minerario, è arrivata la prima vittoria del Cobreloa del suo ritorno nella divisione d'onore cilena: battuto 2-1 il Cobresal nella prima partita della terza giornata di campionato. Un operatore tv di TNT Sports ha avuto uno scompenso a bordo campo proprio durante il derby Cobreloa-Cobresal. E' stato subito portato in ospedale per accertamenti.

La partita era in parità nel primo tempo, ma il Cobresal si è ritrovato in svantaggio a causa dell'espulsione di Leandro Navarro per doppia ammonizione poco prima dell'intervallo. Nella ripresa, lo stesso Cobresal ha aperto le marcature nonostante avesse un uomo in meno, con un tiro di Diego Coelho (77'). Poi la rimonta del Cobreloa con il pareggio all'80esimo e il rigore decisivo segnato al 96esimo minuto.

