Exequiel Palacios ai ferri corti con la moglie: lei vende maglia e medaglia della finale mondiale

Dalla conquista del Mondiale con la sua Argentina in Qatar...alla separazione con la moglie nel giro di poco più di un anno. Protagonista Exequiel Palacios, centrocampista del Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga...

Come ricostruito da Marca, la donna ha rivelato che Palacios non le sta fornendo più i soldi necessari per le spese e per restare nel suo appartamento. Yesica ha così deciso di vendere tutti gli effetti personali del 25enne centrocampista argentino del Bayer Leverkusen.

Tra questi anche i preziosissimi cimeli del buon Palacios, ovvero la maglia e la medaglia della finale mondiale a Doha. La casacca albiceleste è già stata venduta, ora toccherà alla medaglia come fatto sapere da Yesica Frias: "Ho cercato di lavorare, ma sono stata 4 anni con lui... Mi ha detto che non avrebbe finito di pagare l'appartamento perché non sapeva se sarebbe stato suo o no e io gli ho chiesto ciò che mi spettava. Ci sono cose a cui non voglio rinunciare perché le abbiamo fatte insieme, ma se è necessario...".