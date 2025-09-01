L'episodio è avvenuto durante la partita di campionato tra Colo Colo e Universidad de Chile

Filippo Montoli 1 settembre - 16:18

In Cile un tifoso del Colo Colo, squadra di Arturo Vidal, ha perso la vita durante la partita contro la Universidad de Chile. Secondo quanto hanno informato le Forze dell'Ordine locali e ripreso dal quotidiano spagnolo Marca, l'uomo sarebbe precipitato nel vuoto mentre tentava di cambiare settore. Trasportato d'urgenza in ospedale, il cileno ha perso la vita pochi istanti dopo. L'ex Juventus Vidal ha espresso le proprie condoglianze via social, lanciando inoltre un messaggio.

Un tifoso del Colo Colo muore durante la partita ma il gioco continua — Questa domenica è andato in scena il Superclasico cileno tra Colo Colo e Universidad de Chile. La partita prometteva il solito spettacolo, sia in campo ma soprattutto sugli spalti. I padroni di casa si trovavano a dieci punti di distacco dai rivali ed erano quindi costretti a dare qualcosa in più. Così è stato e la sfida è terminata 1-0 grazie al gol di Vicente Pizarro all'81esimo minuto. Il risultato, però, non è l'unica notizia relativa al match. Durante i 90 minuti infatti è avvenuto un incidente mortale sugli spalti, senza che il gioco venisse mai fermato.

Un tifoso del Colo Colo di 31 anni avrebbe tentato di cambiare settore all'interno dello stadio, ma nel farlo avrebbe perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto. I soccorsi purtroppo non sono serviti a niente e l'uomo è deceduto pochi istanti dopo in ospedale. Subito dopo la partita hanno parlato diversi protagonisti, in particolare sulla decisione di continuare a giocare. Il presidente della Univeesidad de Chile ha detto di aver chiesto il rinvio della sfida affermando che "nel mondo del calcio è in atto una disumanizzazione". Il delegato presidenziale di Santiago, invece, ha spiegato che il match è andato avanti per "questioni di ordine pubblico".

Cile, le condoglianze di Arturo Vidal — Anche il capitano del Colo Colo, Arturo Vidal, si è espresso sulla questione. Con un post su Instagram ha innanzitutto fatto le condoglianze a parenti e amici della vittima. Poi ha scritto: "Mi addolora profondamente il fatto che continuiamo a dover piangere delle perdite nei nostri stadi".