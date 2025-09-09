Il colombiano Eder Smic Valencia ha perso la vita domenica scorsa in un incidente stradale . Il ragazzo di sedici anni si trovava in vacanza nel suo Paese d'origine ed era pronto a trasferirsi negli Stati Uniti per realizzare il suo sogno. Stava per firmare un contratto da professionista con i New York Red Bulls ed era stato inserito nella Nazionale Under 17 del suo Paese. La tragedia è avvenuta a Guachené, vicino a Cali. Cosa si sa sull'incidente stradale che ha coinvolto il classe 2009 Eder Valencia.

Valencia, un incidente pone fine al sogno di una giovane promessa

Aveva attirato l'attenzione degli scout statunitensi durante la Bulls Cup Under 16. Eder Smic Valencia, nato in Colombia l'8 aprile 2009, era così in procinto di avviare il suo sogno, quello di una carriera professionistica nel calcio. L'accordo con il New York Red Bulls c'era e l'incontro per firmare il suo primo importante contratto era fissato in settimana. Il destino però non ha permesso a questa giovane promessa di realizzarlo. Prima di questo importante passo voleva passare del tempo con amici e familiari nei pressi di Cali, dove è nato, e proprio in questa zona si è verificato l'incidente. Vicino a Guachené la sua auto è stata coinvolta in uno schianto causato, secondo le ultime indiscrezioni, da un'autocisterna. La Polizia locale ha aperto ufficialmente un'indagine per chiarie le dinamiche.