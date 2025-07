Colpo del Paris FC: ufficiale Otávio Ataíde dal Porto per 20 milioni di euro

Ennesimo colpo della squadra neopromossa nel campionato francese di massima serie che ha già speso in totale 35 milioni di euro

Danilo Loda 25 luglio - 14:35

Otávio Ataíde è l'ultimo acquisto del Paris FC che continua a rinforzarsi in vista della sua prima stagione in Ligue 1. Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del difensore centrale brasiliano che arriva dal Porto per una cifra complessiva di 20 milioni di euro. L’accordo prevede un pagamento iniziale di 17 milioni, con ulteriori 3 milioni che verranno corrisposti in base a bonus legati alle prestazioni del giocatore con la maglia del club parigino.

Otávio in cerca di rilancio nell'"altra Parigi" — Classe 2001, nato a San Paolo, Otávio è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Flamengo, prima di trasferirsi in Europa nel giugno 2023. La sua prima esperienza nel calcio europeo è arrivata con il Famalicão, in Portogallo, dove si è messo in mostra con prestazioni convincenti. Sei mesi più tardi, il Porto ha deciso di investire su di lui, riconoscendone il potenziale.

Dopo solo una stagione con i Dragões, il promettente difensore si prepara ora a un’altra grande sfida: approdare in uno dei cinque maggiori campionati europei, vestendo la maglia del Paris FC. Il club, vicino di casa del più blasonato Paris Saint-Germain, è neopromosso in Ligue 1. Otávio ha firmato un contratto fino a giugno 2030, segno della fiducia riposta dalla società nel suo talento.

Paris FC, 35 milioni di euro per una salvezza tranquilla — Con l’arrivo del brasiliano, il Paris FC conferma la sua ambizione sul mercato. Otávio è infatti il quarto acquisto dell’estate, dopo quelli di Nhoa Sangui (9,5 milioni di euro), Moses Simon (7 milioni) e Thibault de Smet (1,5 milioni). La spesa complessiva del club parigino in questa finestra di mercato, il cui presidente è Bernard Arnault, l'uomo più ricco d'Europa e capo dell'impero LVMH, ha già raggiunto i 35 milioni di euro. Questo a testimonianza di un progetto tecnico in forte crescita, e che punta a costruire una rosa competitiva per centrare l’obiettivo salvezza.