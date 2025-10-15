I venticinque anni di Vinicius Jr non sono passati inosservati: il vicinato denuncia il brasiliano per disturbo alla quiete altrui.

Pietro Rusconi 15 ottobre - 19:03

La relazione complicata fra Vinicius Jr. e il Brasile non passa solo dalla sconfitta per 3-2 col Giappone nell'amichevole del 13 Ottobre, ma si estende ai problemi extra campo di natura giudiziaria. L'ala del Real Madrid è chiamata a processo per questioni di disturbo della quiete durante la festa del suo venticinquesimo compleanno a Rio de Janeiro.

Visualizza questo post su Instagram

I festeggiamenti di Vinicius Jr e la vicenda giudiziaria — Vinícius Jr. ha deciso di festeggiare il suo venticinquesimo compleanno con una festa degna del controverso festeggiamento del rivale sportivo Lamine Yamal. Inoltre, non è la prima volta che l'ala del Real Madrid viene posta al centro dei media per le sue esuberanti celebrazioni: già nel Luglio 2023, Vinícius aveva fatto parlare di sé a causa dei criteri estetici di "selezione" utilizzati per invitare alcune ragazze alla sua festa.

Il caso, catalogato come "disturbo del lavoro o della quiete altrui", viene giudicato come reato minore ed è stato posto al vaglio della nona Corte Penale Speciale di Rio de Janeiro dopo la denuncia da parte di un vicino. L'udienza preliminare andrà in scena il 6 Novembre 2025 e il calciatore rischia una grossa multa o una pena detentiva che potrebbe andare dai 15 giorni ai 3 mesi.

Il "Baila Vini World" — Tenendo conto dell'alto numero di invitati, circa 500 persone, tra cui i famosi cantanti Anitta e Travis Scott, il brasiliano ha deciso di fare le cose in grande. Il focus è stato il tema della musica: al ritmo di samba, funk e rap, il calciatore del Real Madrid ha fatto costruire palchi, giostre tipiche dei parchi divertimento e ovviamente una miriade di fuochi d'artificio.

Tutto questo enorme Luna Park musicale, organizzato in una lussuosa tenuta che ospita grandi eventi aziendali e matrimoni, ha prodotto una sensazione di fastidio e disagio per il vicinato: dopo un primo sopralluogo con richiamo da parte della polizia militare, il party è andato avanti tenendo alto il suono delle casse, aumentando così il malcontento dei locali.