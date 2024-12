L'Arabia Saudita sarà presente come nazionale invitata alle prossime edizioni della Concacaf Gold Cup nel 2025 e nel 2027. La prossima Gold Cup, principale competizione calcistica del Nord e Centro America e dei Caraibi, si disputerà l'anno prossimo dal 14 giugno al 6 luglio 2025 in 14 sedi negli Stati Uniti e in Canada. Sedici le squadre partecipanti.