Conference League, in campo il Gota: 654 abitanti, il villaggio più piccolo delle coppe europee

Le Isole Faroe sono un focolaio di avamposti calcistici e il Víkingur è uno di questi. Oggi la squadra debutta ad Andorra nella terza manifestazione continentale per club, gara ritorno in casa giovedì prossimo…

Allo stadio comunale di Aixovall ad Andorra, nei pressi di Sant Julià de Lòria, gli ospiti faranno il loro debutto nella terza manifestazione per club d’Europa, stabilendo un primato…

I faroesi del Víkingur Gøta, infatti, rappresentano Gøta, un villaggio dell’isola di Eysturoy, dove vivono appena 654 persone… Sarà quindi l’enclave più piccola ad ospitare una gara ufficiale di una competizione europea in questa stagione. Trattasi della seconda delle Isole Faroe sia per la dimensione (286,08 km²) che per la popolazione (11490 abitanti).