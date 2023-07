Conference League, scontri tra tifosi sugli spalti in Twente-Hammarby: 10 arresti, tra cui un minorenne

Tifosi olandesi e svedesi se le sono date di santa ragione. Il caos generato dagli incidenti ha comportato la chiusura di un festival musicale a Enschede. E il dg del Twente rivela la possibile causa scatenante degli scontri in tribuna centrale...

Al De Grolsch Veste di Enschede il Twente si è aggiudicato il primo round contro l'Hammarby (1-0, gol vittoria di Sem Steijn) nel secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League. Il match è stato però macchiato da violenti scontri sugli spalti...

Twente-Hammarby, scontri sugli spalti. Sono 10 gli arresti, tra cui un minore

La vittoria del Twente contro l'Hammarby nel secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League è stata segnata da violenti scontri sugli spalti. Al fischio finale si è generato il caos sulle tribune del De Grolsch Veste di Enschede. Tifosi olandesi e svedesi si sono scontrati con una violenza inaudita, tra pugni e spintoni.

La polizia ha effettuato 10 arresti, tra cui un minorenne, per violenza pubblica, aggressione e oltraggio a pubblico ufficiale. Gli scontri hanno provocato diversi feriti, ma il numero al momento non è quantificabile. Un sostenitore dell'Hammarby, dopo essere caduto sugli spalti, è stato portato in ospedale.

Attimi di tensione anche all'esterno dello stadio, con la polizia impegnata a ristabilire l'ordine e a scortare i tifosi svedesi al loro hotel per metterli in sicurezza. Il clima che si è generato non ha permesso il regolare svolgimento di un festival musicale nel centro di Enschede.

Il dg del Twente: "Disordini terribili". E spunta un retroscena

Il direttore generale del Twente, Paul Van Der Kraan, ha condannato i fatti accaduti definendoli "terribili". Dalle parole del dg del club olandese è spuntato anche un dettaglio non di secondo piano in merito agli incidenti avvenuti sugli spalti. Van Der Kraan, infatti, ha ammesso che sono stati messi a disposizione 200 biglietti all'Hammarby, tra famiglie, personale e sponsor, nel settore della tribuna centrale dello stadio. "Secondo me quei biglietti non sono finiti nelle mani delle persone cui erano destinati", ha ammesso il dg del Twente.