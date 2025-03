Primo giorno di raduno dopo l'abbandono alla nazionale del 2023 per il portiere: subito un confronto di squadra per chiarire la vicenda e ripartire

Samuele Dello Monaco 18 marzo - 17:09

Quasi due anni dopo l'ultima volta, Thibaut Courtois torna nella lista convocati del Belgio.

Nel giugno 2023, dopo una furiosa lite con il ct Domenico Tedesco, il portiere scriveva sui propri social "A seguito dei fatti con l'allenatore e dopo tante riflessioni, ho deciso di non tornare in nazionale belga sotto la sua gestione. In questo caso, mi assumo la mia parte di responsabilità".

Oggi, Courtois è tornato a parlare in conferenza stampa dal ritiro del Belgio, dopo esser stato reintegrato nel gruppo.

In questa fase di mezzo, cruciali sono stati i contatti con il nuovo allenatore Rudi Garcia, che ha convinto il portiere a tornare a disposizione della propria nazionale.

Le polemiche — La notizia del ritorno di Courtois ha lasciato strascichi evidenti già nei giorni precedenti al raduno, con l'abbandono e le polemiche di Casteels, portiere titolare da giugno 2023 e che si era ritagliato uno spazio da protagonista ad Euro 2024.

Queste le parole del portiere belga in merito alla vicenda Courtois: “Non si tratta tanto di Courtois, quanto piuttosto della Federazione. Questo modo di fare non è in linea con i valori che ritengo appropriati per una squadra o per un’organizzazione sportiva. Ci sono molti altri giocatori che la pensano come me”.

In un clima notevolmente teso è andato in scena il confronto tra Courtois e i senatori della squadra, Lukaku e De Bruyne in primis, in cui il portiere belga ha chiesto scusa e ha dato loro spiegazioni sul suo comportamento.

Il chiarimento — Dopo le domande e ulteriori delucidazioni, il portiere ha chiesto scusa al resto della squadra e allo staff, oltre ovviamente ai tifosi.

Questa mattina è andata in scena la conferenza stampa di Courtois per mettere la parola fine sulla vicenda una volta per tutte.

"Naturalmente capisco che per i tifosi è stato più difficile. Spero che possano accettarmi di nuovo. Spero che sostengano la squadra e che potremo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi" - ha spiegato il portiere - "Ho visto i compagni e c'è stata una bella conversazione tra noi. Adesso conta solo il futuro".

Tielemans, portavoce della squadra durante la conferenza stampa ha confermato: "Thibaut ha spiegato il perché delle sue scelte e il gruppo ha accettato. Ora vogliamo vincere entrambe le partite dei play-off e qualificarci per i Mondiali. Ho visto una persona che voleva mettere tutte le carte in tavola e penso che il ct abbia fatto bene ad avviare questo chiarimento".