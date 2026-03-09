Il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita ha preso questa decisione a causa dell'aggravarsi della situazione. I conflitti si erano fatti sempre più accesi

Mattia Celio Redattore 9 marzo - 15:16

Il conflitto in Medio Oriente continua a destare grande preoccupazione. Oltre all'incolumità di milioni di cittadini, anche molti eventi sportivi rischiano di essere sospesi o cancellati. Già negli ultimi giorni è stata presa in considerazione, per esempio, la possibilità (grande) di annullare i GP di F1 in Bahrain e in Arabia Saudita, in programma a metà aprile. Sta di fatto che il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita ha iniziato a prendere i primi provvedimenti.

Conflitto in Medio Oriente, le famiglie dei giocatori dell'Al Ahli spostate a Gedda La situazione in Medio Oriente continua a farsi davvero seria. I campionati che rischiano la sospensione, il possibile annullamento dei GP di F1 in Bahrain e in Arabia Saudita e, soprattutto, la situazione dei milioni di cittadini che ogni giorno rischiano la vita. Nel frattempo l'Al Ahli, squadra della massima divisione del campionato arabo, con il sostegno del Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita, ha deciso di trasferire a Gedda le famiglie di diversi giocatori stranieri.

La notizia la riporta Ben Jacobs, giornalista di Senior Football, secondo il quale negli ultimi giorni sono stati organizzati voli privati per permettere ai familiari dei giocatori di raggiungere rapidamente la città saudita. Da circa una settimana, infatti, le tensioni erano aumentate sensibilmente a causa degli scontri e dei bombardamenti che vedono coinvolti Stati Uniti, Israele e Iran. Le minacce e i movimenti militari hanno alimentato il timore di un’escalation più ampia che potrebbe coinvolgere altri attori regionali.