Il Bodø/Glimt non ne vuole sapere di tornare fra i terrestri. La squadra norvegese viene da una grande campagna europea. Dal Circolo Polare Artico sono arrivati grandissimi risultati tra cui un pareggio contro il Tottenham Hotspur, le vittorie contro City e Atletico Madrid e soprattutto l'eliminazione dell'Inter dai playoff. Tuttavia, alcune cose non hanno funzionato a dovere. Prima di tutto c'è stata l'amara eliminazione agli ottavi da parte dello Sporting Lisbona.

Da un comodo 3-0 per i gialli all'andata si è passati ad un sonoro 5-0 nel ritorno. Anche in campionato le cose non stanno andando bene: il Bodø/Glimt si trova al quinto posto con soli 10 punti, già a -9 dal Tromsø primo in classifica. Per tamponare la situazione, la dirigenza del club ha deciso di mostrare il nuovo progetto relativo allo stadio, tanto temuto dalle squadre europee.

BODO, NORVEGIA - 11 MARZO: Kasper Hogh di Bodo/Glimt festeggia 3-0 durante la partita della prima tappa della UEFA Champions League 2025/26 2025/26 tra FK Bodo/Glimt e Sporting Clube de Portugal allo stadio Aspmyra l'11 marzo 2026 a Bodo, Norvegia. (Foto di Martin Ole Wold/Getty Images)

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Come sarà il nuovo stadio del Bodø/Glimt

O novo estádio do Bodø/Glimt promete ser um dos mais diferentes da Europa. 🏟️



📊 Detalhes do projeto:



💲 €110 milhões de investimento

💎 Formato inspirado em um diamante

♻️ Uso de materiais reciclados locais

❄️ Estrutura pensada para o clima ártico

🟡 Assentos em madeira… pic.twitter.com/fb7cQaZ7Wq — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) April 29, 2026

La casa dei norvegesi ha sempre spaventato i propri avversari per via dell'erba sintetica e dei suoi spazi ristretti. Un impianto in cui solo i norvegesi sapevano giocare alla grande, umiliando completamente chiunque avessero davanti, tra cui il 6-1 rifilato alla Roma di Mourinho. In questi anni, la dimensione del club è aumentata e di conseguenza anche lo stadio attuale inizia a stare stretto.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

La dirigenza del Bodø/Glimt ha così presentato ufficialmente un progetto da 110 milioni di euro. Il design della struttura è ispirato ad un diamante, disegnato in modo tale da essere funzionale alle esigenze del Circolo Polare Artico. Di grande importanza poi è il tema della sostenibilità. Per costruire il nuovo impianto sportivo infatti si utilizzeranno materiali riciclati reperiti localmente per ridurre al minimo l'impronta del carbonio. Su questa strada si inscrive l'utilizzo del legno per produrre i seggiolini gialli. Il numero di spettatori che potrà contenere lo stadio sarà sui 10 mila e sarà completamente coperto per via delle difficili condizioni climatiche come vento e neve.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365