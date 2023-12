Copa del Rey, il derby delle Canarie sempre più caro: fino a 80 euro per un posto in tribuna

Tenerife-Las Palmas: lunedì 18 dicembre sarà aperta la vendita dei biglietti per abbonati e tifosi, in vista della sfida del 6 gennaio...

Marco Alborghetti Redattore

Dopo il sorteggio dei 16esimi di finale, il Tenerife ha annunciato i prezzi dei biglietti per la sfida dei sedicesimi di Copa del Rey contro l'UD Las Palmas, in programma il 7 gennaio all'Heliodoro Rodríguez López. "Contro di noi, il Tenerife avrà un box office migliore che con un'altra squadra di Prima Divisione", ha detto Kirian Rodríguez, centrocampista del Las Palmas, quando gli è stato chiesto della partita con i biancoblu in apertura di 2024.

Il Tenerife presieduto da Paulino Rivero era consapevole dell'attenzione verso questo derby. Una delle preoccupazioni del Consiglio d'amministrazione era quella di non ledere gli interessi dei 15.500 abbonati, conoscendo la particolare sensibilità di questo vasto settore di tifosi che si sono iscritti in estate per un importo superiore alle aspettative del club quando ha lanciato la sua campagna di abbonamenti settimane prima dell'inizio del campionato.

A titolo comparativo, nel derby di giugno 2022, andata dei playoff promozione, gli abbonati avevano accesso gratuito, mentre per il grande pubblico i prezzi oscillavano tra i 30 euro della tribuna Popolare e i 65 della Tribuna. In questa occasione il club prevede tre fasi per l' acquisto dei biglietti, con punte di 80 euro.

