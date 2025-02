Real Sociedad e Osasuna si affrontano nel match valevole per i quarti di finale della Coppa del Re: ecco quote e pronostico

Sergio Pace Redattore 6 febbraio 2025 (modifica il 6 febbraio 2025 | 12:48)

La sfida tra Real Sociedad e Osasuna, valevole per i quarti di finale di Copa del Rey, è in programma giovedì 6 febbraio alle 19:30 alla Reale Arena di San Sebastian. La formazione di Imanol Alguacil Barrenetxea negli ottavi di finale ha sconfitto 3-1 il Rao Vallecano il 16 gennaio scorso. I Rojillos di Vicente Moreno nel turno precedente hanno espugnato il San Mamés di Bilbao vincendo 3-2 contro l'Athletic Club con l'ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir super protagonista (doppietta per il 33enne attaccante croato).

Real Sociedad-Osasuna, i precedenti — La Real Sociedad ha vinto 23 partite negli ultimi 47 incontri contro l'Osasuna. Sono 12 le partite concluse con un pareggio, mentre l'Osasuna si è imposto in 12 occasioni. La differenza reti premia la Real Sociedad (60-41). Considerando le ultime 22 partite disputate in casa, la Real Sociedad ha praticamente dettato legge contro gli avversari vincendo 12 partite, con 4 pareggi e 6 sconfitte. Anche in questo caso i biancoblù hanno segnato più gol rispetto all'Osasuna (30-18).

Sostanziale equilibrio, invece, negli ultimi 10 precedenti in tutte le competizioni. La Real Sociedad ha vinto 4 partite, con un pareggio e 5 successi firmati dall'Osasuna. L'ultimo successo della Real risale al 17 gennaio 2024 (Osasuna-Real Sociedad 0-2, reti di Oyarzabal e Merino), in occasione del match valevole per gli ottavi di finale di Copa del Rey.

Nell'ultima partita disputata tra le due formazioni l'Osasuna ha vinto 2-1 la gara valevole per il ventiduesimo turno di Liga lo scorso 2 gennaio 2025 (2-1, doppietta di Budimir e rete di Oskarsson per la Real). L'Osasuna ha vinto tutte e tre le ultime partite disputate contro la Rea Sociedad in campionato (sono quattro i successi di fila se consideriamo anche l'amichevole giocata il 31 luglio 204).

Real Sociedad-Osasuna, quote e pronostico — Secondo i betting analyst la Real Sociedad parte favorita nel match contro l'Osasuna a 1.76, con il pareggio in lavagna a 3.30. La vittoria dell'Osasuna si scommette a 4.50. L'Over 2,5 si punta a 2.18, Under a 1.58. Entrambe le squadre a segno a 2.05, NoGoal a 1.66.

L'X Primo Tempo si gioca a 2.04, risultato esatto 1-1 a 6.40 (2-1 in lavagna a 9.00). Somma gol Pari a 1.80, Dispari a 1.91. L'Over corner 9,5 a 1.77, Under a 1.87. L'Over 3,5 cartellini è proposto a 1.37, quota 2.70 per l'Under. La combo 1X+Multigol 1-3 è offerta a 1.66. Tra i marcatori in casa Real Sociedad Orri Steinn Oskarsson si gioca a 2.80, mentre un gol segnato da Ante Budimir per l'Osasuna si punta a 3.43.

Real Sociedad e Osasuna si ritrovano di fronte a distanza di quattro giorni dall'ultimo match disputato in campionato. La squadra di Vicente Moreno si è imposta 2-1 in casa grazie alla doppietta di Budimir, di Oskarsson il gol in pieno recupero dei biancoblù. Match abbastanza equilibrato quello che si preannuncia alla Reale Arena di San Sebastian, con in palio un posto in semifinale di Copa del Rey.

Entrambe le squadre potrebbero trovare la via del gol (opzione Goal a 2.05). In questo caso vediamo leggermente favoriti i padroni di casa. Una buona opzione potrebbe essere la combo 1X+Under 3,5 a 1.46. Volendo puntare sulle combo con marcatori, si può considerare la combo 1x+Segna Oskarsson a 2.80. Se si vuole alzare in modo considerevole la quota, si può optare per la combo 1x+Segna Budimir a 5.50.