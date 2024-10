Copa Libertadores, l’Atletico Mineiro travolge il River Plate 3-0 nella semifinale d’andata

Nella notte italiana, si è giocata la semifinale d'andata di Copa Libertadores tra Atletico Mineiro e River Plate. Paulinho-Deyverson-Hulk il trio offensivo proposto da Gabriel Milito, più conservativo 5-3-2 per Galardo con Colidio a supporto di Miguel Borja . Deyverson è una vera spina nel fianco per gli argentini e si mette subito in mostra con un gol di pregevole fattura al 6', annullato però dalla terna arbitrale. La spinta dei padroni di casa è forte e al 22' arriva la rete del vantaggio. Assist illuminante di Hulk proprio per la punta brasiliana che, a tu per tu, infila Armani.

River completamente in bambola e incapace di reagire. Il nervosismo inizia a farla da padrona, soprattutto per gli ospiti, come dimostrano le ammonizioni a Colidio e Bustos per due entrate al limite del regolare. Canovaccio del match che non cambia nella ripresa, dove è l'Atletico a tenere il pallino del gioco pur non creando tante azioni da gol. Dal 70' in poi è tripudio brasiliano: prima Deyverson sigla la personale doppietta aiutandosi con il palo, poi serve l'assist a Paulinho per il 3-0 finale.