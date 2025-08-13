È la prima volta nella storia dell'Atlético Nacional che un calciatore sbaglia due rigori nella stessa partita.

La Copa Libertadores entra sempre più nel vivo, offrendo degli ottavi di finale carichi di gol, emozioni e accadimenti che non si verificano all'ordine del giorno. Un fatto particolarmente curioso è accaduto questa notte durante la sfida tra Atlético Nacional e San Paolo, quest'ultima allenata da Hernan Crespo. Il match è terminato a reti bianche, ma quello che è successo nei novanta minuti merita ugualmente di essere raccontato.

Serata da dimenticare per Edwin Cardona — I tifosi di entrambe le squadre non avranno parecchi ricordi di questa partita, ma la stessa cosa non si può dire per Edwin Cardona, centrocampista della squadra colombiana che è entrato nella storia del club dalla porta sbagliata. Infatti, ha sbagliato due rigori (uno nel primo e uno nel secondo tempo) prima di essere sostituito, diventando così il primo calciatore dell'Atlético Nacional a mancare due volte l'appuntamento con il gol da un penalty nella stessa partita.

Il primo calcio di rigore è stato concesso al quattordicesimo minuto, e Cardona ha spedito il pallone alto sopra la traversa. il secondo, invece, è stato assegnato al ventitreesimo della ripresa ma stavolta è stato neutralizzato da un buon intervento da parte dell'estremo difensore dei brasiliani, Rafael. Il tecnico dei colombiani ha sostituito Cadorna all'ottantaseiesimo minuto, che è uscito a testa bassa e ha chiesto scusa al pubblico.

La porta avversaria per i padroni di casa sembrava comunque stregata: tant'è che nel corso dei novanta minuti sono anche stati colpiti due legni, in un match che ha visto l'Atlético Nacional tirare ben diciannove volte in porta rispetto ai soli cinque tentativi della formazione di Crespo. La gara di ritorno si terrà in Brasile, data da cerchiare sul calendario il 20 agosto, ore 02:30 italiane.