Cosa dicono i percorsi nei rispettivi gironi di Copa Libertadores sul possibile esito della sfida

Filippo Montoli 12 agosto - 15:39

La Copa Libertadores è arrivata agli Ottavi di Finale. Tra il 13 e il 14 agosto si disputeranno le gare d'andata e tra queste c'è Peñarol e Racing. Gli uruguaiani hanno chiuso il proprio girone a pari punti con il Velez, ma per la differenza reti sono passati come secondi. Gli argentini, invece, hanno chiuso al primo posto il Gruppo E senza troppe difficoltà. La sfida si preannuncia avvincente e per nulla scontata. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Penarol e Racing.

Il percorso in Libertadores delle due squadre fino a qui — Il Penarol ha giocato nel Gruppo H, dove si è disputato fino alla fine il primo posto con il Velez. Il percorso nella competizione è proprio cominciato con lo scontro diretto tra le due squadre, vinto dagli argentini per 2-1. Questa è l'unica sconfitta del girone per gli uruguaiani, che hanno poi vinto contro i boliviani del San Antonio, sia andata (2-0) sia ritorno (3-0), e contro i paraguaiani dell'Olimpia in casa (3-2). In pareggio, invece, è terminata quella in Paraguay (0-0).

Il Racing ha sì vinto il Gruppo E staccando di 5 punti la seconda, ma la Copa Libertadores era iniziata tutt'altro che bene per gli argentini. Nelle tre partite d'andata hanno raccolto solo 4 punti, vincendo contro il Fortaleza (3-0), pareggiando con il Colo Colo (1-1) e perdendo con il Bucaramanga (1-2). Sono state le partite di ritorno a stabilire la netta supremazia sugli avversari. 3 vittorie su 3 e senza mai subire gol. Un doppio 4-0 contro Bucaramanga e Colo Colo sono stati poi chiusi con la vittoria di misura sul Fortaleza (1-0).

Le probabili formazioni — PENAROL (4-2-3-1): Cortés; Gularte, Méndez, Herrera, Olivera; Trindade, Sosa; Cabrera, Fernández, García; Silvera. Allenatore: Diego Aguirre.

RACING (3-4-3): Cambeses; di Cesare, Sosa, García Basso; Mura, Nardoni, Almendra, Rojas; Solari, Martínez Vergara. Allenatore: Gustavo Costas.

Peñarol-Racing, il pronostico di DDD — La partita è molto equilibrata anche per i bookmakers. Le quote della vittoria delle due squadre è praticamente la stessa. 2.70 per il Peñarol e 2.75 per il Racing. Il pareggio è di poco superiore a quota 3. Anche i precedenti, seppur non proprio recenti, dicono assoluta parità. Delle 4 partite giocate si contano una vittoria per parte per 1-0 e due pareggi. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto della partita tra Penarol e Racing è di 1-0 per i padroni di casa.