Il Copenaghen ospita il Brondby nel derby cruciale per il destino della stagione delle due squadre: dove vedere il big match.

Luca Paesano Redattore 11 aprile 2025 (modifica il 11 aprile 2025 | 17:36)

Copenaghen e Brondby tornano a sfidarsi in questo weekend in una delle sfide più sentite del calcio danese. Archiviata la regular season di Superliga, le due squadre sono ora impegnate nel Championship Round che decreterà la vincitrice. L’appuntamento con il big match è fissato per domenica pomeriggio, alle ore 14:00, e la speranza è che le due squadre non emulino lo scialbo 0-0 dell'andata.

Copenaghen-Brondby, il momento delle due squadre — Il Copenaghen guida la classifica con 47 punti, appena due in più del Midtjylland che insegue. Più attardato invece il Brondby, che si trova al terzo posto a pari punti con l’Aarhus e punta al piazzamento per la prossima Conference League.

Dopo aver battuto Randers e Nordsjaelland (entrambe per 1-0), il Copenaghen si trova ora di fronte ad uno snodo cruciale per il destino della stagione. Prima la gara con i gialloblù e poi, giovedì, lo scontro diretto proprio con il Midtjylland. Dall’esito di queste due partite, probabilmente, si decideranno le sorti del campionato danese.

Due vittorie su due anche per il Brondby in questo mini-girone per la vetta, in casa del Midtjylland e poi nell’ultimo turno contro l’Aarhus. La formazione di Birk Christensen paga un pessimo finale di campionato – tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro – che ha praticamente tagliato fuori i gialloblu dalla lotta per il titolo. Il Brondby ora ha il dovere di cercare quantomeno di difendere il terzo posto.

Copenaghen-Brondby, dove vedere la partita in tv e in streaming — Copenaghen e Brondby si sfidano questa domenica, alle ore 14:00, nel derby della venticinquesima giornata di Superliga. La sfida non verrà trasmessa in diretta tv in Italia dato che nessuna emittente ha acquistato i diritti per il campionato danese. Stesso discorso vale per lo streaming.