Coppa d’Africa, donne palpate dalle guardie all’ingresso degli stadi: indignazione social

Sui social stanno piovendo aspre e forti critiche, a buon ragione, per alcune immagini diffuse che ritraggono le forze dell'ordine ivoriane palpeggiare le donne all'ingresso degli stadi della Coppa d'Africa. Scattata subito l'indignazione social per questi gesti oltraggiosi e vergognosi.

Fanno molto discutere le perquisizioni effettuate dalle forze dell'ordine ivoriane nei confronti delle donne all'ingresso degli stadi della Coppa d'Africa. Immagini chiare che evidenziano un abuso di potere da parte delle forze di sicurezza ivoriane. Nel video condiviso dal giornalista africano Osasu Obayiuwana, si può notare come uno dei membri della sicurezza dello stadio inizi a palpaggiare seni, natiche e parti intime delle donne in attesa di poter fare il loro ingresso all'interno dello stadio.

Nessuna opposizione da parte di quest'ultime. Obayiuwana ha denunciato il fatto condividendo il video sui social e commentando: "Come possono le autorità ivoriane pensare che sia giusto tutto ciò? Le sta toccando i seni!". Sotto al video i commenti di diversi utenti: "È una poliziotta", si legge in un commento. Il giornalista replica: "Questo giustifica la natura della perquisizione? Vi prego di notare che non ho mai parlato del sesso della persona che effettua la perquisizione". Al momento non è giunto alcuna dichiarazione da parte del Comitato Organizzatore del torneo in merito alla vicenda.