Coppa d’Egitto, finale-derby: il manager-tifoso, voi vincete e io vi premio con i miei soldi…

L'Al Ahly e lo Zamalek sono le società più vincenti non solo al Cairo e in tutto l'Egitto, ma anche in Africa. Sono i due club con il maggior numero di titoli in Egitto (Al Ahly 43, Zamalek 14) e nella Champions League africana (Al Ahly 11, Zamalek 5). Ora si contenderanno la Coppa d'Egitto (che entrambe le rivali hanno vinto più volte: l'Al Ahly 38 volte, lo Zamalek 28 volte).