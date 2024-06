Coppa del Baltico, vince l’Estonia: battuta la Lituania nel derby

La Coppa del Baltico va all'Estonia , la Nazionale allenata dal selezionatore svizzero Thomas Häberli si impone ai calci di rigore nel derby contro la Lituania , dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul punteggio di 1-1. 3° posto per la Lettonia di Nicolato che nella finalina supera 1-0 le Isole Far Oer .

Un tempo per parte. L' Estonia disputa un'ottima frazione di gioco sul piano del possesso e delle occasioni, ma non riesce a rendersi pericolosa dalle parti della retroguardia lituana che nei primi 45' non centra mai lo specchio della porta. Copione completamente diverso nella ripresa dove la Lituania prova ad incanalare il match sui binari giusti ma all'82 va sotto: Lepik porta in vantaggio l' Estonia , la gioia dura però poco perchè Matulevicius trova il gol del pari 120 secondi più tardi e allunga la sfida ai tempi supplementari. Il punteggio non si schioda dall'1-1 nell'extra-time, ai calci di rigore l'errore di Lasickas è decisivo e consegna all'Estonia la Coppa del Baltico .

3° posto per Nicolato

Dopo la delusione per l'eliminazione in semifinale, fa festa anche la Lettonia di Paolo Nicolato che nella finalina per il 3° e il 4° posto supera di misura le Isole Far Oer grazie ad un gol di Ciganiks. Le due squadre si riaffronteranno a settembre in Nations League, ma prima della rivincita la Nazionale allenata dall'ex Ct dell'Italia Under 21 sfiderà l'Armenia.