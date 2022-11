Coppa del Portogallo, la partita infinita: gol al 153’ ma è un errore

Avete mai visto una partita di calcio durare fino al minuto 154? Evidentemente no, perché considerando i tempi supplementari si può arrivare fino al 120’ (più eventuale recupero). Il tutto, però, è successo in Coppa del Portogallo, dove non sono mai mancati nella storia episodi strani . Un chiaro errore della grafica “televisiva” ha fatto sì che la partita tra Penafiel e Moreirense durasse ben oltre il tempo stabilito.

Si tratta di un chiaro refuso. La squadra ospite, infatti, dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo ha propiziato la rimonta nella ripresa segnando al 35’ con Petkov e al 44’ della seconda frazione con André Luis Silva de Aguilar. E non evidentemente al 145’ (90+55') o 153’ (90+63') come segnalato dai monitor e lo si può notare anche dagli highlights, pubblicati su Youtube. Le due squadre sono inserite nel gruppo C di Coppa del Portogallo insieme anche al Benfica.