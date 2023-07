Coppa di Lega, l’Inter Miami di Messi vs Orlando nel derby della Florida: con Jordi Alba…

L'Inter Miami ha vinto entrambe le partite nel girone della Leagues Cup, con Messi che ha dimostrato esattamente perché c'è così tanta eccitazione intorno al suo arrivo. Nella prima partita, contro il Cruz Azul, Messi ha fatto la sua prima apparizione a Miami come subentrante dalla panchina e ha segnato un gran gol al 90esimo minuto con uno straordinario calcio di punizione. Poi, martedì contro Atlanta, ha segnato due gol nei primi 22 minuti portando Miami alla vittoria per 4-0.

La competizione di coppa ha fornito alcune gradite notizie positive per Miami che fino all'arrivo di Messi, aveva vissuto una stagione di Major League Soccer in tono minore. La squadra è ultima nella Eastern Conference ea 12 punti dai playoff. Sono passate 11 partite senza vittorie in MLS. Miami ha giocato contro Orlando il 20 maggio ed è stata battuta 3-1. Orlando è quinto nella Eastern Conference con 37 punti in 23 partite.