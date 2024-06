Coppa di Svizzera, vince il Servette dopo 24 rigori e l’intervento della polizia

In una finale senza gol, risolta ai rigori, il Servette si è aggiudicato ieri la sua ottava Coppa di Svizzera battendo il Lugano al termine di 24 rigori, dodici per squadra, che hanno premiato la squadra di Rene Weiler (9-8) e che hanno visto l'intervento della polizia.

Sono state le conclusioni dal dischetto a ravvivare una partita piatta e priva di reti e a riportare il Servette al successo quasi 23 anni dopo. Il team ginevrino, che ha vinto l'ultima volta la coppa il 10 giugno 2001, è retrocesso in terza divisione nel 2005. Tornato in massima serie svizzera cinque anni dopo, nel 2019, ha trionfato ancora una volta nella sua ventesima finale.

Ciascuno dei due team ha effettuato 12 calci di rigore. Uno è stato ripetuto. Quattro sono stati sbagliati di fila, due per squadra. Il Lugano ha perso tre occasioni per vincere. Non hanno centrato il bersaglio dopo che i loro avversari, che hanno tirato per primi, hanno sbagliato.